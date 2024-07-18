Susan Sameh Jawab Kemungkinan Bakal Menikah di Tahun Ini

JAKARTA - Susan Sameh belum lama ini membagikan kabar telah dilamar oleh sang kekasih. Momen lamarannya itu pun dibagikan Susan Sameh di akun TikTok pribadinya @susansameeeh.



Dalam unggahannya, Susan Sameh terlihat duduk di sebuah restoran dan tiba-tiba dihampiri sang kekasih yang masih dirahasiakan identitasnya tersebut. Usai dihampiri, Susan pun langsung dilamar oleh sang kekasih.



Tak ketinggalan, sang kekasih juga membawakan sebuah buket bunga serta cincin. Dengan ekspresi terkejut, Susan Sameh masih mempertanyakan apakah sang kekasih benar melamarnya.

Susan Sameh Jawab Kemungkinan Bakal Menikah di Tahun Ini (Foto: Instagram/susansameeh)



Setelah itu perempuan 27 tahun itu menerima lamaran itu dengan bahagia hingga meneteskan air mata.



Saat dikonfirmasi terkait lamarannya tersebut, Susan Sameh mengaku senang dan bersyukur atas lamaran itu. Bintang film Pusaka itu meminta doa terbaik agar semuanya diberi kelancaran.



"Iya Alhamdulillah, doain ya yang terbaik terus. Semoga lancar semuanya," ujar Susan Sameh baru-baru ini.