Susan Sameh Enggan Beberkan Rencana Pernikahan Usai Dilamar Kekasih

JAKARTA - Susan Sameh datang dengan kabar bahagia terkait kehidupan pribadinya. Setelah kemunculan foto buket bunga bertuliskan 'Will You Marry Me', perempuan 27 tahun itu membenarkan jika dirinya sudah dilamar oleh sang kekasih.

Diakui Susan, momen tersebut terjadi pada 18 Juni 2024. Bahkan, bintang film 'Pusaka' ini meminta doa semoga rencana baiknya itu berjalan lancar.

"Iya, alhamdulillah, doain ya yang terbaik terus. Semoga lancar semuanya," ujar Susan Sameh saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).