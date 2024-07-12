Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Susan Sameh Enggan Beberkan Rencana Pernikahan Usai Dilamar Kekasih

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |22:45 WIB
Susan Sameh Enggan Beberkan Rencana Pernikahan Usai Dilamar Kekasih
Susan Sameh Enggan Beberkan Rencana Pernikahan Usai Dilamar Kekasih (Foto: Instagram/susansameeh)
JAKARTA - Susan Sameh datang dengan kabar bahagia terkait kehidupan pribadinya. Setelah kemunculan foto buket bunga bertuliskan 'Will You Marry Me', perempuan 27 tahun itu membenarkan jika dirinya sudah dilamar oleh sang kekasih.

Diakui Susan, momen tersebut terjadi pada 18 Juni 2024. Bahkan, bintang film 'Pusaka' ini meminta doa semoga rencana baiknya itu berjalan lancar. 

"Iya, alhamdulillah, doain ya yang terbaik terus. Semoga lancar semuanya," ujar Susan Sameh saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Susan Sameh Enggan Beberkan Rencana Pernikahan Usai Dilamar Kekasih (Foto: Instagram/susansameeh)

