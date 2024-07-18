Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rayakan Ultah Pernikahan, Astrid Kuya Rilis Single Suamiku

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |00:02 WIB
Rayakan Ultah Pernikahan, Astrid Kuya Rilis Single Suamiku
Rayakan Ultah Pernikahan, Astrid Kuya Rilis Single Suamiku (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Astrid Khairunisha alias Astrid Kuya merupakan Uya Kuya serta ibu dari Cinta Kuya dan Nino Kuya. Pada tanggal 16 Mei yang lalu, Uya Kuya dan Astrid Kuya merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-21.

Untuk memperingati momen spesial ini, pada tanggal 10 Mei 2024, Uya Kuya merilis single yang dipersembahkan khusus untuk istrinya tercinta dengan judul Istriku.

Rayakan Ultah Pernikahan, Astrid Kuya Rilis Single Suamiku
Rayakan Ultah Pernikahan, Astrid Kuya Rilis Single Suamiku

Sebagai bentuk balasan cinta kepada suaminya, Astrid Kuya juga merilis single terbarunya berjudul Suamiku. Lagu ini menceritakan tentang betapa seorang istri mencintai dan membutuhkan sosok suaminya.

“Kemudian ucapan bahagia serta bersyukur karena memiliki seseorang yang membahagiakan dan menyempurnakan hidupnya,” ujar Astrid.

