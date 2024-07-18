Rayakan Ultah Pernikahan, Astrid Kuya Rilis Single Suamiku

JAKARTA - Astrid Khairunisha alias Astrid Kuya merupakan Uya Kuya serta ibu dari Cinta Kuya dan Nino Kuya. Pada tanggal 16 Mei yang lalu, Uya Kuya dan Astrid Kuya merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-21.

Untuk memperingati momen spesial ini, pada tanggal 10 Mei 2024, Uya Kuya merilis single yang dipersembahkan khusus untuk istrinya tercinta dengan judul Istriku.

Sebagai bentuk balasan cinta kepada suaminya, Astrid Kuya juga merilis single terbarunya berjudul Suamiku. Lagu ini menceritakan tentang betapa seorang istri mencintai dan membutuhkan sosok suaminya.

“Kemudian ucapan bahagia serta bersyukur karena memiliki seseorang yang membahagiakan dan menyempurnakan hidupnya,” ujar Astrid.