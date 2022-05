PASANGAN publik figur, Uya Kuya dan Astrid saat ini tengah berbahagia. Tepat pada hari ini, Selasa, 17 Mei 2022, keduanya tengah merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-19.

Momen tersebut jelas tak ingin dilewatkan begitu saja oleh ibu dua anak tersebut. Melalui akun Instagramnya, pemilik nama asli Astrid Khairunnisha itu terlihat mengunggah sebuah video perjalanan cinta mereka dari awal hingga kini sudah memiliki dua anak yang beranjak remaja.

“Happy Anniversary ke 19 thn sayangku @king_uyakuya InsyaAllah till Jannah ya sayangku. Ayangggggg gantian donggg manja nyaaaa masa kamu terusssss,” tulis Astrid dalam keterangan video tersebut yang dikutip dari Instagram @astridkuya, Selasa (17/5/2022).

Rupanya video berdurasi 60 detik itu dibuat oleh salah satu fansnya. Video tersebut terlihat sangat apik mulai dari keduanya masih pacaran, menikah, hingga saat ini.

“Thank you @astridkuya_lovers for the video ...so cute and lovely. Btw muka gw di sini sumpah mirip Nino. Bener nggak sih ??? Oh iya ini waktu bikin film layar lebar judulnya CINTA 24 KARAT,” sambungnya.

Sementara itu, Uya Kuya mengunggah video saat mereka berlibur di Bali dan menikmati dinner romantis. Mereka menginap di salah satu hotel mewah. Pada malam harinya melakukan barbeque bersama kedua anaknya, Cinta dan Nino.

“Happy Anniversary 19 th my angel baby..baby ur my angel,” tulis Uya Kuya dalam keterangan videonya.

Unggahan tersebut pun mendapat banyak komentar dari netizen. Bahkan para netizen juga ikut mengucapkan selamat dan mendoakan rumah tangga mereka agar terus langgeng selamanya. “Aaahhh so sweet. Happy wedding anniversary dear. Langgeng terus yah. Sayang kalian,” kata @astridkuya_lovers. “Congrats ya Mba Astrid. Semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga,” ucap @bengkel_prabuss. “Happy anniversary. Semoga langgeng sampai akhir hayat,” kata @mbclubina. “Happy anniversary, happy terus langgeng terus,” kata @ninokuya_jakarta.