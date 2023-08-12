Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Mukena Dibuang hingga Diusir dari Rumah

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:03 WIB
Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Mukena Dibuang hingga Diusir dari Rumah
Astrid istri Uya Kuya mualaf. (Foto: instagram @astridkuya)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan Astrid Khairunisha istri Uya Kuya seorang mualaf yang diterpa berbagai cobaan. Dia tidak segan menceritakan kisah hijrahnya itu.

Berawal saat Astrid bertunangan dengan kekasihnya, dan tiba-tiba Uya Kuya datang mengalihkan hatinya untuk menjadi seorang muslim. 

“Jadi saya itu punya tunangan, kita sudah empat tahun dan tiba-tiba dia (Uya Kuya-red) datang,” katanya di YouTube Atiel Nur Wahyuni, Sabtu (12/8/2023).

Singkat cerita, Astrid dan Uya Kuya menjalin komunikasi dan hubungan lebih dekat. Hingga akhirnya Astrid mengakhiri pertunangannya dengan kekasihnya itu. 

Astrid Kuya

