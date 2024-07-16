Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Dibully Netizen, Suami Berikan Balasan Menohok

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:27 WIB
Kiky Saputri Dibully Netizen, Suami Berikan Balasan Menohok
Kiky Saputri Habis Dibully Netizen, Suami Berikan Balasan Menohok (Foto: IG Kiky)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri sedang dibully netizen. Sang suami, Muhammad Khairi memberi balasan menohok kepada salah satu netizen yang menghujat istrinya. 

Netizen pemilik akun  @renatapuspitaa_ tersebut diketahui menulis komentar pedas melalui salah satu unggahan di Instagram Kiky Saputri dimana kala itu dirinya tengah berbincang diselingi roasting atau melontarkan kalimat-kalimat sindiran harus yang menjadi kebiasaannya. 

Kiky Saputri Dibully Netizen, Sang Suami Berikan Balasan Menohok
Kiky Saputri Habis Dibully Netizen, Sang Suami Berikan Balasan Menohok

Netizen tersebut tampaknya merasa keberatan dengan kebiasaan meroasting yang kerap dilakukan Kiky Saputri. Bahkan, dia menyebut bahwa Kiky layak masuk penjara karena kerap meroasting.

"Mulut lu roasting sana sini sok paling bersuara, lu pantas nya masuk penjara !!!," bunyi pesan dari akun @renatapuspitaa, dikutip Selasa (16/7/2024). 

Melihat komentar itu, Muhammad Khairi langsung membela istrinya. Dia mengunggah tangkapan layar yang berisi komentar pedas tersebut dan menulis pesan kepada pemilik akun untuk memberikan klarifikasinya. 

Jika pemilik akun tersebut tak kunjung memberikan penjelasan atas komentar pedas yang dituliskannya, Khairi akan menganggapnya sebagai tudingan atau fitnah kepada istrinya sehingga dirinya akan bertindak tegas kepada pemilik akun tersebut.

"Halo mbak @renatapuspitaa_ maksudnya ini apa ya mbak? Emang istri saya berbuat kejahatan apa? Ditunggu penjelasannya karena kalau tidak, berarti ini sebuah tuduhan dan akan saya tindak lanjuti terimakasih," ujar Khairi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/612/3095496/reaksi_kiky_saputri_saat_ditanya_proses_persalinan-veK3_large.jpg
Reaksi Kiky Saputri saat Ditanya Proses Persalinan: Normal Atau Caesar Gak Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063240/kiky_saputri-8lj6_large.jpg
Kiky Saputri Ngegas saat Mertuanya disebut Lolos sebagai Dewan Pengawas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060229/andhika_pratama-MnUZ_large.jpg
Kiky Saputri Disindir Andhika Pratama: Kritiknya Sok Keras tapi Ditawari Buzzer Nggak Nolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053249/kiky_saputri-aIDd_large.jpg
Respons Kiky Saputri Dikira Akan Temani Reza Rahadian Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052839/kiky_saputri-lvtZ_large.jpg
Absen di Demo Tolak RUU Pilkada, Kiky Saputri Bakal Pakai Langkah Jalur Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037291/kiky_saputri-mqCy_large.jpg
Kiky Saputri Beri Jawaban Menohok Usai Tanggapan Cepat Kemendikbud Atas Suratnya Dianggap Settingan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement