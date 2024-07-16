Kiky Saputri Dibully Netizen, Suami Berikan Balasan Menohok

JAKARTA - Kiky Saputri sedang dibully netizen. Sang suami, Muhammad Khairi memberi balasan menohok kepada salah satu netizen yang menghujat istrinya.

Netizen pemilik akun @renatapuspitaa_ tersebut diketahui menulis komentar pedas melalui salah satu unggahan di Instagram Kiky Saputri dimana kala itu dirinya tengah berbincang diselingi roasting atau melontarkan kalimat-kalimat sindiran harus yang menjadi kebiasaannya.

Kiky Saputri Habis Dibully Netizen, Sang Suami Berikan Balasan Menohok

Netizen tersebut tampaknya merasa keberatan dengan kebiasaan meroasting yang kerap dilakukan Kiky Saputri. Bahkan, dia menyebut bahwa Kiky layak masuk penjara karena kerap meroasting.

"Mulut lu roasting sana sini sok paling bersuara, lu pantas nya masuk penjara !!!," bunyi pesan dari akun @renatapuspitaa, dikutip Selasa (16/7/2024).

Melihat komentar itu, Muhammad Khairi langsung membela istrinya. Dia mengunggah tangkapan layar yang berisi komentar pedas tersebut dan menulis pesan kepada pemilik akun untuk memberikan klarifikasinya.

Jika pemilik akun tersebut tak kunjung memberikan penjelasan atas komentar pedas yang dituliskannya, Khairi akan menganggapnya sebagai tudingan atau fitnah kepada istrinya sehingga dirinya akan bertindak tegas kepada pemilik akun tersebut.

"Halo mbak @renatapuspitaa_ maksudnya ini apa ya mbak? Emang istri saya berbuat kejahatan apa? Ditunggu penjelasannya karena kalau tidak, berarti ini sebuah tuduhan dan akan saya tindak lanjuti terimakasih," ujar Khairi.