3 Aktivitas Seru yang Bisa Dilakukan di We The Fest 2024

JAKARTA - Festival musik tahunan We The Fest akan kembali digelar di Jakarta. Memasuki gelarannya yang ke-10, tahun ini WTF24 akan diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional. Bahkan event ini tak hanya menawarkan panggung untuk para musisi, tetapi juga mengajak pengunjung untuk seru-seruan dengan kejutan serta pengalaman yang ditawarkan dengan vibes yang selalu fresh dan lineup artis yang tidak akan mungkin mengecewakan.



Di WTF24 sejumlah headliner seperti J Balvin akan mengguncang panggung dengan beberapa hitsnya. Selain itu ada JOJI hingga Peggy Gou yang siap tampil dam memukau para penonton dan tentunya tak bisa dilewatkan begitu saja.

3 Aktivitas Seru yang Bisa Dilakukan di We The Fest 2024 (Foto: Ist)

Selain itu ada pula penampilan spesial dari Dipha Barus dengan set 'Aneka Dansa' hingga kolaborasi epic bareng artis-artis ternama seperti Avhath, Sal Priadi, Sore, Marcell, Rizky Febian, dan Zeke and The Popo yang siap membawakan set super spesial yang tentu tak bisa dilewatkan.

Salah satu hal yang juga sayang untuk dilewatkan adalah mengunjungi booth The LAndmark by Iceperience.id di We The Fest 2024 kali ini. Vibesnya yang fancy ditambah exterior dan interior yang eye catching, dijamin bikin siapa saja bisa ngerasain pengalaman eksklusif di sana.



"Keseruan di We The Fest kenyataannya lebih dari nyaksiin show festival musik dari semua line up kesayangan lo," ujar Fabianus Arry Kurniawan selaku perwakilan Iceperience.id.