Terungkap Alasan Anak Rossa Akui Sempat Kecewa dengan Sang Ayah

JAKARTA - Rossa belum lama ini buka-bukaan soal masa lalu pernikahannya dengan sang mantan suami, Yoyo Padi yang kandas di tengah jalan. Seperti diketahui, Rossa dan Yoyo sempat menikah pada tahun 2004 silam dan bercerai pada 2009.

Tak disangka, perceraian Rossa dan Yoyo ini berdampak pada putra tunggal mereka, Rizky Langit Ramadhan. Rizky ternyata sempat menyimpan rasa kesal dan kecewa pada sang ayah pasca perceraiannya dengan sang ibunda. Hal itu diungkap Rizky dalam kanal YouTube, Denny Sumargo.

“Lu ngerasa benci gak sama bapak lu?,” tanya Denny.

“Dulu sempet (benci),” jawab Rizky.

Remaja 18 tahun ini mengatakan pernah merasa kecewa dengan perceraian itu sehingga menyebabkan keluarga Rizky tak harmonis. Pada awalnya, Rizky seolah merasa kurang bersyukur atas apa yang terjadi pada dirinya.

Hal ini lah yang membuatnya pernah merasa benci dan kecewa pada sang ayah.

“Aku tuh dulu juga kurang bersyukur kali ya. Jadi aku melihat semuanya tuh dalam sisi aku sendiri gitu, seharusnya keluarga itu begini, kenapa aku dapat yang begini?,” jelas Rizky.

Setelah beranjak remaja, Rizky mengungkap dirinya mulai mendekatkan diri pada sang ayah dan rajin berkontak. Sejak saat itu, Rizky dan Yoyo pun mulai dekat hingga menghabiskan waktu bersama setelah sempat ada rasa kebencian dalam hati Rizky.

“Kita berdua akhirnya udah benar-benar kangen gitu lah. Terus habis itu saling reach out, terus tahun 2019 akhirnya kita nonton konser di Singapura,” tambah Rizky.