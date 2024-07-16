Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Anak Rossa Akui Sempat Kecewa dengan Sang Ayah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |06:05 WIB
Terungkap Alasan Anak Rossa Akui Sempat Kecewa dengan Sang Ayah
Terungkap Alasan Anak Rossa Akui Sempat Kecewa dengan Sang Ayah (Foto: IG Rossa)
A
A
A

JAKARTA - Rossa belum lama ini buka-bukaan soal masa lalu pernikahannya dengan sang mantan suami, Yoyo Padi yang kandas di tengah jalan. Seperti diketahui, Rossa dan Yoyo sempat menikah pada tahun 2004 silam dan bercerai pada 2009.

Tak disangka, perceraian Rossa dan Yoyo ini berdampak pada putra tunggal mereka, Rizky Langit Ramadhan. Rizky ternyata sempat menyimpan rasa kesal dan kecewa pada sang ayah pasca perceraiannya dengan sang ibunda. Hal itu diungkap Rizky dalam kanal YouTube, Denny Sumargo.

Terungkap Alasan Anak Rossa Akui Sempat Kecewa dengan Sang Ayah
Terungkap Alasan Anak Rossa Akui Sempat Kecewa dengan Sang Ayah

“Lu ngerasa benci gak sama bapak lu?,” tanya Denny.

“Dulu sempet (benci),” jawab Rizky.

Remaja 18 tahun ini mengatakan pernah merasa kecewa dengan perceraian itu sehingga menyebabkan keluarga Rizky tak harmonis. Pada awalnya, Rizky seolah merasa kurang bersyukur atas apa yang terjadi pada dirinya.

Hal ini lah yang membuatnya pernah merasa benci dan kecewa pada sang ayah.

“Aku tuh dulu juga kurang bersyukur kali ya. Jadi aku melihat semuanya tuh dalam sisi aku sendiri gitu, seharusnya keluarga itu begini, kenapa aku dapat yang begini?,” jelas Rizky.

Setelah beranjak remaja, Rizky mengungkap dirinya mulai mendekatkan diri pada sang ayah dan rajin berkontak. Sejak saat itu, Rizky dan Yoyo pun mulai dekat hingga menghabiskan waktu bersama setelah sempat ada rasa kebencian dalam hati Rizky.

“Kita berdua akhirnya udah benar-benar kangen gitu lah. Terus habis itu saling reach out, terus tahun 2019 akhirnya kita nonton konser di Singapura,” tambah Rizky.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051438/rossa-QSP5_large.jpg
7 Pria yang Pernah Dekat dengan Rossa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/205/3050770/rossa-jlsb_large.jpg
Rossa Ungkap Sisi Lain Ariel Noah: Bicara Panjang, Bisa Sangat Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/205/3050721/rossa-dZUy_large.jpg
Ariel Noah dan Rossa Ciptakan Suasana Romantis di Lagu Nada-Nada Cinta, Bidik Berbagai Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/205/3050359/rossa-FtxA_large.jpg
Rossa dan Ariel Noah Duet Perdana di Lagu Nada-Nada Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047324/rossa-iBsM_large.jpg
Deddy Corbuzier Akui Pernah Dekat dengan Rossa, Nggak Sampai Pacaran Karena Saling Ghosting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3038777/rossa_garap_film_dokumenter-8p4c_large.jpg
Diam-Diam Rossa Garap Film Dokumenter, Buka-bukaan di GritteBukaPraktek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement