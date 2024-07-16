Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Rossa Buat Surat Wasiat Untuk Orang Terdekat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:35 WIB
JAKARTA - Rossa baru-baru ini menceritakan tentang dirinya serta keluarga secara blakblakan dihadapan Denny Sumargo. Dalam podcast milik suami Olivia Allan tersebut, pelantun 'Pudar; ini sempat berbicara soal masa depan, ketika kelak dia sudah tak lagi ada di dunia.

Diakui Rossa, dirinya sudah menuliskan surat wasiat untuk orang terdekatnya. Bahkan dia juga mengaku sering memperbaiki dengan menambah isi surat wasiatnya tersebut.

"Gue pikirin semuanya, oh gue harus bikin wasiat. Gue pikir gitu, gue harus bikin wasiat. Bikin gue, udah bikin (surat wasiat)," ujar Rossa dalam podcast tersebut.

"Gue selalu bikin, gue selalu diperbaiki apa segala macam, gue tambahin. Jangan sampai gua gak ada, kehidupan mereka juga jadi terguncang," sambungnnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya mantan istri Yoyo Padi Reborn ini tak ingin menyusahkan siapapun di masa depan. Termasuk saat kelak dirinya telah wafat.

"Gue udah mikirin dari sekarang, oh berarti gue harus punya asuransi misalnya, gue haru mikirin tabungan gue ini harus cukup untuk membiayai gue sama orangtua gue misalnya gitu, untuk ini, semua udah gue plot-plot sendiri. Supaya tidak menyusahkan," kata Rossa.

"Supaya kalau misalnya gue tiba-tiba gak ada, mereka juga gak akan susah. Gue udah mikirin,"

 

