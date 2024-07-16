Ammar Zoni Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Narkoba serta Denda Rp2 Miliar

Ammar Zoni Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Narkoba serta Denda Rp2 Miliar (Foto: Instagram/ammarzoni)

JAKARTA - Ammar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp2 miliar atas kasus penyalahgunaan narkoba. Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum, Azam Akhmad Akhsya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Dalam tuntutannya, Ammar Zoni dinilai melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni selama 12 tahun dengan dikurangkan selama ditahan dan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara," kata Azam Akhmad Akhsya.

Ammar Zoni Dituntut 12 Tahun Penjara Terkait Kasus Narkoba serta Denda Rp2 Miliar (Foto: MPI)

Lebih lanjut, Azam menuntut Ammar Zoni 12 tahun penjara, setelah melakukan pertimbangan dari fakta persidangan.

Diketahui, Ammar Zoni tidak hanya menggunakan narkoba, tetapi juga memberikan modal kepada rekannya, Akri untuk jual beli narkotika. Sementara untuk Akri, JPU hanya menuntut 10 tahun penjara.

Dalam kesempatan itu, majelis hakim pun bertanya kepada Ammar Zoni apakah menerima tuntutan JPU atau melakukan upaya pledoi atau pembelaan. Namun, mantan suami Irish Bella mengaku menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum.

"Saya serahkan kepada penasihat hukum," jawab Ammar Zoni.