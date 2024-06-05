Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Jalani Rehabilitasi, Irish Bella: Dia Harus Diobati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:26 WIB
Ammar Zoni Jalani Rehabilitasi, Irish Bella: Dia Harus Diobati
Ammar Zoni jalani rehabilitasi, Irish Bella: Dia harus diobati (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella turut memberikan tanggapan terkait permohonan rehabilitasi Ammar Zoni yang diizinkan oleh majelis hakim.

Perempuan yang akrab disapa Ibel ini tentu memberikan doa yang terbaik untuk mantan suaminya itu.

"Pokoknya aku minta yang terbaik semoga beliau mendapatkan apa yang dibutuhkan," ujar Irish Bella di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Ammar Zoni Jalani Rehabilitasi, Irish Bella: Dia Harus Diobati

Tampaknya Irish Bella juga setuju dengan pendapat hakim. Sebab yang dialami oleh Ammar Zoni itu merupakan kecanduan narkoba yang harus disembuhkan.

"Kalau itu kan addiction sebuah situasi yang memang harus diobati ya mudah-mudahan dapat yang terbaik semoga ke depannya dia bisa lebih baik lagi bersosialisasi dengan baik," kata Irish Bella.

Pasalnya kedua anak-anaknya sangat membutuhkan sosok Ammar Zoni sebagai seorang ayah, meski hubungan Ammar Zoni dan Irish Bella sudah bercerai.

"Karena anak-anak sangat membutuhkan sosok ayahnya. Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi masih baik bismillah," tutur Irish Bella.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377/irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189359/ammar_zoni-190s_large.jpg
Dokter Kamelia Ngeluh Sulit Komunikasi dengan Ammar Zoni, Ditjenpas: Dia Bukan Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189176/ammar_zoni-CmVt_large.jpg
Ammar Zoni akan Bersidang di Jakarta Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188168/ammar_zoni-gbYA_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan Perlindungan Saksi, Bakal Ungkap Jaringan Besar Narkotika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement