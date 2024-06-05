Ammar Zoni Jalani Rehabilitasi, Irish Bella: Dia Harus Diobati

JAKARTA - Irish Bella turut memberikan tanggapan terkait permohonan rehabilitasi Ammar Zoni yang diizinkan oleh majelis hakim.

Perempuan yang akrab disapa Ibel ini tentu memberikan doa yang terbaik untuk mantan suaminya itu.

"Pokoknya aku minta yang terbaik semoga beliau mendapatkan apa yang dibutuhkan," ujar Irish Bella di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Tampaknya Irish Bella juga setuju dengan pendapat hakim. Sebab yang dialami oleh Ammar Zoni itu merupakan kecanduan narkoba yang harus disembuhkan.

"Kalau itu kan addiction sebuah situasi yang memang harus diobati ya mudah-mudahan dapat yang terbaik semoga ke depannya dia bisa lebih baik lagi bersosialisasi dengan baik," kata Irish Bella.

Pasalnya kedua anak-anaknya sangat membutuhkan sosok Ammar Zoni sebagai seorang ayah, meski hubungan Ammar Zoni dan Irish Bella sudah bercerai.

"Karena anak-anak sangat membutuhkan sosok ayahnya. Alhamdulillah sampai saat ini komunikasi masih baik bismillah," tutur Irish Bella.