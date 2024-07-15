Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Tengku Firmansyah Usai Dituding Konsumsi Makanan Pro Israel di Kanada

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |11:53 WIB
Reaksi Tengku Firmansyah Usai Dituding Konsumsi Makanan Pro Israel di Kanada
Reaksi Tengku Firmansyah Usai Dituding Konsumsi Makanan Pro Israel di Kanada (Foto: IG Tengku Firmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Firmansyah belakangan jadi sorotan usai mengungkap bahwa dirinya beralih profesi sebagai tukang besi di salah satu perusahaan kenamaan di Kanada selama tinggal di sana. 

Diketahui, Tengku Firmansyah dan keluarganya kini menetap di Kanada sejak 17 April 2024 lalu. Tengku Firmansyah dan sang istri, Cindy Fatikasari rela meninggalkan pekerjaannya sebagai artis demi menemani sang anak kuliah di sana.

Reaksi Tengku Firmansyah Usai Dituding Konsumsi Makanan Pro Israel di Kanada
Reaksi Tengku Firmansyah Usai Dituding Konsumsi Makanan Pro Israel di Kanada

Selain itu, Tengku Firmansyah baru-baru ini kembali menjadi sorotan usai mendapatkan tudingan miring dari netizen. Hal ini bermula kala Tengku Firmansyah mengunggah momen dirinya sedang menyantap makanan dari salah satu restoran cepat saji bersama sang anak. 

"Ngantri makan burger favoritnya Bos Omar. MasyaAllah its so good. Happy weekend guys," tulis Tengku Firmansyah dalam unggahannya, dikutip Senin (15/7/2024). 

Kemudian, ada seorang netizen yang bertanya kepada Tengku Firmansyah terkait boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Sebab netizen tersebut mengira restoran cepat saji yang dikunjungi Tengku Firmansyah terafiliasi dengan Israel. 

Tengku Firmansyah pun membalas komentar tersebut dengan menjelaskan bahwa restoran cepat saji yang dikunjungi olehnya adalah satu-satunya penyedia ayam halal dengan konsep cepat saji di Kanada. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045169/tengku_firmansyah-KP5Z_large.jpg
Alasan Tengku Firmansyah Lebih Memilih Jadi Tukang Las Ketimbang Pilot di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/33/3043728/tengku_firmansyah-Q5xH_large.jpg
Tengku Firmansyah Akui Pekerjaannya di Kanada Terlalu Berat, Ada yang 5 Jam Langsung Nyerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/612/3043353/cindy_fatikasari-sjeT_large.jpg
Cindy Fatikasari Berbagi Momen Bucin Jemput Tengku Firmansyah Sepulang Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039492/tengku_firmansyah-NpXg_large.jpg
Jadi Tukang Las di Kanada, Tengku Firmansyah Bisa Kantongi Rp100 Juta per Bulan Jika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039483/firmansyah-2DEM_large.jpg
Outfit Macho Tengku Firmansyah Jadi Tukang Las di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039380/tengku_firmansyah-gpnK_large.jpg
Blakblakan, Tengku Firmansyah Ungkap Gaji yang Diterima sebagai Tukang Las di Kanada
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement