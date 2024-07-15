Reaksi Tengku Firmansyah Usai Dituding Konsumsi Makanan Pro Israel di Kanada

JAKARTA - Tengku Firmansyah belakangan jadi sorotan usai mengungkap bahwa dirinya beralih profesi sebagai tukang besi di salah satu perusahaan kenamaan di Kanada selama tinggal di sana.

Diketahui, Tengku Firmansyah dan keluarganya kini menetap di Kanada sejak 17 April 2024 lalu. Tengku Firmansyah dan sang istri, Cindy Fatikasari rela meninggalkan pekerjaannya sebagai artis demi menemani sang anak kuliah di sana.

Selain itu, Tengku Firmansyah baru-baru ini kembali menjadi sorotan usai mendapatkan tudingan miring dari netizen. Hal ini bermula kala Tengku Firmansyah mengunggah momen dirinya sedang menyantap makanan dari salah satu restoran cepat saji bersama sang anak.

"Ngantri makan burger favoritnya Bos Omar. MasyaAllah its so good. Happy weekend guys," tulis Tengku Firmansyah dalam unggahannya, dikutip Senin (15/7/2024).

Kemudian, ada seorang netizen yang bertanya kepada Tengku Firmansyah terkait boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Sebab netizen tersebut mengira restoran cepat saji yang dikunjungi Tengku Firmansyah terafiliasi dengan Israel.

Tengku Firmansyah pun membalas komentar tersebut dengan menjelaskan bahwa restoran cepat saji yang dikunjungi olehnya adalah satu-satunya penyedia ayam halal dengan konsep cepat saji di Kanada.