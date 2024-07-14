Tamara Tyasmara Berharap Yudha Arfandi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

JAKARTA - Kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante sampai saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kedua orangtua Dente, Tamara Tyasmara dan Angger Dimas pun masih terus memperjuangkan keadilan untuk putra mereka.



Diketahui, Dante meninggal dunia pada 21 Januari 2024 di sebuah kolam renang umum yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Diduga, Yudha Arfandi yang merupakan kekasih Tamara saat itu lah yang membunuh Dante dengan cara menenggelamkannya di dalam kolam renang.



Selain terus mengawal jalannya persidangan, Tamara Tyasmara gencar menggaungkan tagar #JusticeforDante dan #340ForArfandi.



Melalui tagar tersebut, Tamara berharap mantan kekasihnya dijerat Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana atas perbuatan Yudha Arfandi hingga menghilangkan nyawa putranya.

Tamara Tyasmara Berharap Yudha Arfandi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana (Foto: Instagram/tamaratyasmara)



Melalui unggahan di Instagram Story akun pribadinya, Tamara Tyasmara mengutip ini Pasal Pembunuhan Berencana dengan hukuman terberat, hukuman mati.



"Hukum terkait pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP," tulis Tamara Tyasmara.

"Adapun bunyi pasal tersebut adalah: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," lanjutnya.