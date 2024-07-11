Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Motif Yudha Arfandi Bunuh Dante, Sakit Hati Tak Direstui Menikah dengan Tamara Tyasmara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:01 WIB
JAKARTA - Kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam proses sidang, terungkap alasan terdakwa Yudha Arfandi membunuh anak Tamara Tyasmara.

Dalam dakwaan sidang yang terpampang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan motif Yudha Arfandi.

"Terdakwa (Yudha Arfandi) dengan saksi TAMARA TYASMARA merencanakan untuk melangsungkan pernikahan meskipun diketahui saksi RUSTIYA ARYUNI sebagai orang tua kandung saksi TAMARA TYASMARA tidak menyetujuinya dengan alasan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi TAMARA TYASMARA," bunyi isi dakwaan Yudha Arfandi di SIPP.

Rustiya Aryuni, ibunda Tamara, menyebut tak merestui Yudha menikah dengan Tamara Tyasmara karena seringkali berbuat kekerasan. 

Kesal karena tak direstui oleh calon mertua. Kemudian Yudha menyimpan dendam dan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Dante.

"Karena merasa kesal terhadap rencana pernikahannya dengan saksi TAMARA TYASMARA tidak terlaksana membuat terdakwa merasakan dendam sehingga melampiaskan kekesalannya terhadap anak korban RADEN ANDANTE KHALIF PRAMUDITYO dengan melakukan beberapa perbuatan yang dapat membahayakan anak korban RADEN ANDANTE KHALIF PRAMUDITYO," sambung isi dakwaan.

 

