HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Atta Halilintar Ogah Dipanggil Haji

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |23:33 WIB
Alasan Atta Halilintar Ogah Dipanggil Haji
Alasan Atta Halilintar Ogah Dipanggil Haji. (Foto: Instagram/@attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar tegas menolak dipanggil dengan sebutan haji meski dia telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dia bahkan meminta awak media untuk tidak memanggilnya dengan sebutan haji saat wawancara.

“Kalau wartawan manggil ‘pak haji’, aku selalu bilang jangan begitu lah. Aku enggak pernah minta dipanggil dengan sebutan itu karena memang gelar itu beban,” tuturnya dikutip dari channel YouTube Richard Lee, pada Sabtu (13/7/2024). 

Bagi Atta, gelar haji merupakan sebuah beban moral yang cukup berat untuk ditanggung seseorang. Sebagai haji, seseorang itu harus sudah menjalankan semua ibadah dan memberi contoh akhlak yang baik pada orang di sekitarnya.

Alasan Atta Halilintar Ogah Dipanggil Haji. (Foto: Instagram/@attahalilintar)
Alasan Atta Halilintar Ogah Dipanggil Haji. (Foto: Instagram/@attahalilintar)

Dengan nada seloroh, Atta Halilintar menyebut bahwa panggilan haji lebih identik pada orang tua. “Ya kan aku masih muda. Nanti dipanggil haji merasa tua dong,” tuturnya menambahkan.

Sebutan haji sebulan terakhir mendadak viral ketika Lenggogeni Faruk meminta Thariq Halilintar dipanggil dengan gelar tersebut. Hal itu karena ibu Gen Halilintar itu sudah membawa calon suami Aaliyah Massaid itu naik haji di usia 2 bulan. 

Akibat ‘candaan’ tersebut, Thariq dan Gen Halilintar dibully warganet. Tak hanya itu, beberapa artis juga menjadikan guyonan tersebut sebagai dialog dalam penampilan mereka di televisi.*

(SIS)

