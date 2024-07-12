Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf ke Tompi Usai Konten Rumah Rp150 Miliar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:06 WIB
Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf ke Tompi Usai Konten Rumah Rp150 Miliar
Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf ke Tompi Usai Konten Rumah Rp150 Miliar (Foto: IG Atta)
A
A
A

JAKARTA - Tompi secara terang-terangan menegur Atta Halilintar dan tim usai menyebut harga rumahnya sebesar Rp150 miliar. Tompi geram karena imbas konten tersebut, ia harus mengklarifikasi ke pihak Dirjen Pajak.

Tak ingin berlarut-larut dengan permasalahan tersebut, Atta langsung meminta maaf kepada Tompi. Ia langsung menghubungi dokter kecantikan tersebut untuk meminta maaf.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

"Aku chat-chatan, maaf-maafan malah 'mas, aku minta maaf', 'oh sudah kelar kok mas', memang waktu itu semuanya sudah beres," kata Atta Halilintar

Atta sekaligus mewakili timnya juga menyampaikan rasa permintaan maaf. Baginya yang terpenting hubungannya dengan Tompi baik-baik saja.

"Mau timku juga sudahlah aku yang minta maaf, yang penting baik-baik saja," lanjut Atta Halilintar.

Kini Atta mengikhlaskan permasalahan yang terjadi. Ia juga ingin permasalahan konten rumah Rp150 miliar usai.

"Aku nggak akan ada balas-balas harus gimana, ngomong gimana, pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan, dan cinta semuanya," pungkasnya.

Seperti diketahui,  Tompi, sempat tampil dalam konten 'Grebek Rumah' yang tayang di akun YouTube milik Atta Halilintar. Dalam video tersebut, Atta Halilintar selaku pemilik konten, sempat datang ke kediaman Tompi dan melihat-lihat rumah milik pelantun 'Sedari Dulu' tersebut.

Sayangnya, ada hal yang tidak berkenan dilakukan oleh tim Atta pada Tompi. Salah satunya soal judul video yang menyebut jika kediaman Tompi memiliki harga hingga Rp150 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177824//andre_taulany-zJb2_large.JPG
Erin Buka Suara soal Gugatan Cerai Andre Taulany 3 Kali Ditolak oleh Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177829//aruma-vAO8_large.JPG
Aruma Sesalkan Bullying Masih Harus Terjadi, Terutama di Ranah Perguruan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/206/3177772//fanny_ghasani-1VE9_large.JPG
Cerita Fanny Ghassani Syuting Film Horor di Pegunungan, Kondisi Mencekam saat Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177766//tengku_rasya_lamar_kekasihnya-kiMv_large.JPG
Selamat! Teuku Rasya Resmi Lamar Cleantha Islan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177760//lilah-VRd4_large.JPG
Taylor Swift Donasi Rp1,7 Miliar untuk Fans Kecilnya yang Idap Kanker
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement