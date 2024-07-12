Atta Halilintar Akhirnya Minta Maaf ke Tompi Usai Konten Rumah Rp150 Miliar

JAKARTA - Tompi secara terang-terangan menegur Atta Halilintar dan tim usai menyebut harga rumahnya sebesar Rp150 miliar. Tompi geram karena imbas konten tersebut, ia harus mengklarifikasi ke pihak Dirjen Pajak.

Tak ingin berlarut-larut dengan permasalahan tersebut, Atta langsung meminta maaf kepada Tompi. Ia langsung menghubungi dokter kecantikan tersebut untuk meminta maaf.

"Aku chat-chatan, maaf-maafan malah 'mas, aku minta maaf', 'oh sudah kelar kok mas', memang waktu itu semuanya sudah beres," kata Atta Halilintar

Atta sekaligus mewakili timnya juga menyampaikan rasa permintaan maaf. Baginya yang terpenting hubungannya dengan Tompi baik-baik saja.

"Mau timku juga sudahlah aku yang minta maaf, yang penting baik-baik saja," lanjut Atta Halilintar.

Kini Atta mengikhlaskan permasalahan yang terjadi. Ia juga ingin permasalahan konten rumah Rp150 miliar usai.

"Aku nggak akan ada balas-balas harus gimana, ngomong gimana, pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan, dan cinta semuanya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Tompi, sempat tampil dalam konten 'Grebek Rumah' yang tayang di akun YouTube milik Atta Halilintar. Dalam video tersebut, Atta Halilintar selaku pemilik konten, sempat datang ke kediaman Tompi dan melihat-lihat rumah milik pelantun 'Sedari Dulu' tersebut.

Sayangnya, ada hal yang tidak berkenan dilakukan oleh tim Atta pada Tompi. Salah satunya soal judul video yang menyebut jika kediaman Tompi memiliki harga hingga Rp150 miliar.