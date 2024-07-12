Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Animasi BIMA S dalam Episode Fire Sword, Hanya di MNCTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:41 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode Fire Sword, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S dalam episode Fire Sword. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menemani akhir pekan Anda dengan menayangkan serial animasi BIMA S. Animasi ini bercerita tentang petualangan Satria dan para sahabat dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix. 

Episode Fire Sword berkisah tentang Ve, Aurora, dan Prof. T yang terus mencari keberadaan Satria. Di tengah pencarian itu, mereka diserang Masked Warrior dan drone-drone penembak yang mematikan. 

Dalam keadaan terdesak, Ve dan Aurora ditolong seorang pria misterius yang membawa senjata pusaka dari masa lalu yang diincar Infernus. Senjata pusaka apakah itu? Lalu siapa pria misterius tersebut?

Animasi BIMA S dalam episode Fire Sword
Animasi BIMA S dalam episode Fire Sword. (Foto: MNC Media)

Saksikan terus animasi BIMA S yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series di MNCTV, setiap Sabtu pukul 06.30 WIB.

Animasi BIMA S dirilis sejak 2020 dan bertransformasi menjadi hiburan favorit keluarga di akhir pekan. Animasi ini menerima penghargaan Program Animasi Terbaik Kategori Televisi dari Anugerah KPI Awards pada 15 Oktober 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement