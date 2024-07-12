Animasi BIMA S dalam Episode Fire Sword, Hanya di MNCTV

JAKARTA - MNCTV akan menemani akhir pekan Anda dengan menayangkan serial animasi BIMA S. Animasi ini bercerita tentang petualangan Satria dan para sahabat dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Episode Fire Sword berkisah tentang Ve, Aurora, dan Prof. T yang terus mencari keberadaan Satria. Di tengah pencarian itu, mereka diserang Masked Warrior dan drone-drone penembak yang mematikan.

Dalam keadaan terdesak, Ve dan Aurora ditolong seorang pria misterius yang membawa senjata pusaka dari masa lalu yang diincar Infernus. Senjata pusaka apakah itu? Lalu siapa pria misterius tersebut?

Animasi BIMA S dalam episode Fire Sword. (Foto: MNC Media)

Saksikan terus animasi BIMA S yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series di MNCTV, setiap Sabtu pukul 06.30 WIB.

Animasi BIMA S dirilis sejak 2020 dan bertransformasi menjadi hiburan favorit keluarga di akhir pekan. Animasi ini menerima penghargaan Program Animasi Terbaik Kategori Televisi dari Anugerah KPI Awards pada 15 Oktober 2022.