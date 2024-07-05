Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S dalam Episode The Seven Waterfalls, Hanya di MNCTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:10 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode <i>The Seven Waterfalls</i>, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S dalam episode The Seven Waterfalls. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan Minggu pagi Anda dengan menayangkan series animasi BIMA S. Animasi superhero ini berkisah tentang petualangan Satria dan sahabatnya mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Episode The Seven Waterfalls BIMA S yang tayang pekan ini, akan berkisah tentang Satria yang terluka setelah bertempur melawan Infernus. Satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah dengan mengunjungi Seven Waterfall.

Namun perjalanan menuju Seven Waterfall tidaklah mudah. Ada Monster Listrik yang siap menghadang Satria dan teman-temannya. Lalu mampukah Satria menemukan Seven Waterfall dan memulihkan kondisinya?

Jangan lewatkan keseruan episode The Seven Waterfalls animasi BIMA S di MNCTV, pada 6 Juli mendatang, pukul 06.30 WIB. Series ini juga tayang di GTV, setiap Minggu, pukul 08.00 WIB.

Animasi BIMA S pertama kali dirilis pada 2020 dan bertransformasi menjadi tontonan favorit keluarga di akhir pekan. Pada 15 Oktober 2022, series ini meraih penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. 

Animasi BIMA S dalam episode The Seven Waterfalls
Animasi BIMA S dalam episode The Seven Waterfalls. (Foto: MNC Media)

Karena itu, jangan ketinggalan menonton series animasi BIMA S yang tak hanya menawarkan aksi dan petualangan seru, namun juga mengusung pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan.

Selain di MNCTV dan GTV, animasi BIMA S juga dapat ditonton streaming melalui RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.*
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
