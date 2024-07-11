Respons Atta Halilintar usai Ditegur Tompi Imbas Konten Rumah Rp150 Miliar

JAKARTA - Tompi tegas menegur konten flexing yang dibuat Atta Halilintar. Dokter sekaligus penyanyi tersebut tak terima dengan perbuatan Atta dan timnya yang menyebut rumah Tompi seharga Rp150 miliar.

Dikonfirmasi terkait masalah tersebut, Atta menjawab diplomatis. Atta menyebut hubungannya dengan Tompi tak ada masalah.

"Alhamdulillah semua baik-baik saja," kata Atta Halilintar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Atta seakan tak ingin membuat permasalahan itu lebih jauh. Ia pun mengaku masih bersilaturahmi dengan Tompi

"Baik-baik saja silaturahmi," sambungnya.

"Baik alhamdulillah, lancar-lancar," lanjut Atta.

Seperti diketahui, Tompi, sempat tampil dalam konten 'Grebek Rumah' yang tayang di akun YouTube milik Atta Halilintar. Dalam video tersebut, Atta Halilintar selaku pemilik konten, sempat datang ke kediaman Tompi dan melihat-lihat rumah milik pelantun 'Sedari Dulu' tersebut.

Sayangnya, ada hal yang tidak berkenan dilakukan oleh tim Atta pada Tompi. Salah satunya soal judul video yang menyebut jika kediaman Tompi memiliki harga hingga Rp150 miliar.