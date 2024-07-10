Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berikan Aurel Hermansyah Tumpukan Uang Tunai, Atta Halilintar: Bisa Buat Sedekah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:01 WIB
Berikan Aurel Hermansyah Tumpukan Uang Tunai, Atta Halilintar: Bisa Buat Sedekah
Berikan Aurel Hermansyah Tumpukan Uang Tunai, Atta Halilintar: Bisa Buat Sedekah (Foto: IG Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah tengah berulang tahun yang ke-26 pada Rabu (10/7/2024). Di momen spesialnya itu, Aurel Hermansyah mendapatkan banyak kejutan dari keluarga. 

Atta Halilintar yang memberikan kado berupa tumpukan uang tunai Rp 100 ribuan yang diberikan dalam bentuk buket bunga, kue ulang tahun 10 tingkat dan tas ukuran besar.

Berikan Aurel Hermansyah Tumpukan Uang Tunai, Atta Halilintar: Bisa Buat Sedekah
Berikan Aurel Hermansyah Tumpukan Uang Tunai, Atta Halilintar: Bisa Buat Sedekah

"Happy birthday istriku. Semoga senang sama tas, bunga, dan kuenya," tulis Atta Halilintar di Instagram @attahalilintar, Rabu (10/7/2024).

Atta Halilintar pun mengungkapkan alasannya memberikan yang uang tunai sebagai hadiah ulang tahun sang istri, bukan lagi sebuah tas branded ataupun mobil mewah.

Rupanya kakak Thariq Halilintar ini khawatir sang istri akan jadi bahan nyinyiran netizen jika ia memberikan kado berupa barang lagi.

"Tahun ini mentahnya aja ya. Kalau beli barang takut ada goreng-gorengan lagi," ungkap Atta Halilintar.

 

Halaman:
1 2
