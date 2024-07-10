Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Pasang Badan Usai Rumah Tangga Rizky Febian dan Mahalini Diramal Akan Bermasalah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:07 WIB
Sule Pasang Badan Usai Rumah Tangga Rizky Febian dan Mahalini Diramal Akan Bermasalah
JAKARTA - Hard Gumay lagi-lagi menuai perhatian publik. Kali ini ia memprediksi kondisi rumah tangga Rizky Febian dan Mahalini, yang belum 2 bulan berjalan.

Dalam penerawangannya, Rizky Febian dan Mahalini akan mendapat cobaan berat di 2025.

"Antara Rizky Febian dan Mahalini nanti ke depannya, terutama masuk di tahun 2025 cukup berat dalam rumah tangganya karena ada sedikit muncul, bisa dibilang permasalahan," kata Hard Gumay saat diwawancarai awak media, lalu diunggah kembali akun Instagram @rumpii_asiik, Rabu (10/7/2024).

Permasalahan itu disebut-sebut akan muncul dari pihak keluarga masing-masing, baik Rizky Febian maupun Mahalini.

"Dari keluarga Mahalini, dari keluarga Rizky Febian. Ini saya melihat dari wajah, sosok yang mempelai pria sama wanita," terang Hard Gumay.

Peramal 31 tahun ini berharap pasangan penyanyi ini bisa saling menerima satu sama lain.

"Cuma saya berharap pasangan tersebut bisa menerima. Ini bisa menjadi koreksi mereka berdua, bersiap-siap, antisipasi dari sekarang," tegas Hard Gumay.

Potongan video itu pun telah sampai kepada ayah Rizky Febian, komedian Sule.

Tahu rumah tangga anaknya diramal yang tidak-tidak, Sule pun gercep (gerak cepat) pasang badan. Menurutnya kondisi rumah tangga sang putra baik-baik saja. Tidak ada masalah seperti yang diprediksi oleh Hard Gumay.

"Perasaan aman banget, kita jalani," tulis Sule di kolom komentar.

 

