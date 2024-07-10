Ayah Masuk Rumah Sakit, Baim Wong Minta Doa Terbaik

Ayah Masuk Rumah Sakit, Baim Wong Minta Doa Terbaik (Foto: IG Baim Wong)

JAKARTA - Baim Wong membagikan kabar kurang menyenangkan. Sang ayah, Johnny Wong masuk jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit dan dirawat.

Kabar ini pertama kali diunggah di akun Instagram Baim Wong. Dalam unggahan tersebut Baim mengunggah foto yang menampilkan sang ayah, Johnny Wong tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit.

Suami Paula Verhoeven merasa sedih lantaran ketika sang ayah sakit, ia tengah berada di Bandung, Jawa Barat, sehingga tidak bisa menemani sang ayah.

"Lagi jauh, papah sakit. Minta doanya," tulis Baim Wong dikutip dari Instagram @baimwong, Rabu (10/7/2024).