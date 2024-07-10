Lia Comeback, ITZY Langsung Garap Album Baru

SEOUL - Choi Jisu alias Lia akan kembali bergabung dengan ITZY, setelah rehat dari panggung hiburan sepanjang tahun 2023. Hal tersebut dikonfirmasi agensinya, pada 9 Juli 2024.

“Kondisi kesehatan mental Lia, sudah semakin membaik setelah menjalani terapi dan beristirahat,” ujar JYP Entertainment seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (10/7/2024).

Lia comeback, ITZY langsung garap album baru. (Foto: Dispatch)

Agensi itu menambahkan, “Setelah berdiskusi dengan Lia, kami sepakat, dia akan kembali melanjutkan kariernya dan mulai menggarap album baru ITZY. Album itu rencananya akan rilis semester II-2024.”

Walaupun Lia dipastikan akan kembali bergabung bersama ITZY namun kegiatan pra-promosi album baru grup itu akan tetap dilakukan empat personelnya: Yeji, Chaeryeong, Ryujin, dan Yuna.

"Kami berterima kasih kepada fans yang selalu mendukung dan menguatkan Lia dalam masa penyembuhannya. Kami juga akan selalu memastikan sang artis bisa menyapa fans dalam kondisi sehat,’ ujar JYP Entertainment.

Lia ITZY memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan pada awal tahun 2023. Agensinya mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah idol 23 tahun tersebut mengalami kecemasan berlebihan akibat jadwal kerja yang begitu padat.*

