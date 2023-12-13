Selain Album Baru, ITZY Bakal Gelar Tur Dunia Born To Be Tahun Depan

Selain album baru, ITZY akan gelar tur dunia Born To Be tahun depan. (Foto: Instagram/@itzy.all.in.us)

SEOUL - Girl group ITZY akan memulai 2024 dengan merilis album baru dan tur dunia. Hal itu diumumkan JYP Entertainment dengan merilis foto teaser album ‘Born To Be’ lewat situs resmi gruo tersebut, pada 12 Desember 2023.

Dalam foto teaser tersebut, keempat personel ITZY tampak berpose layaknya para ksatria wanita dengan outfit hitam dan latar berwarna merah. Mengutip Korea Herald, Rabu (13/12/2023), album tersebut akan dirilis pada 8 Januari 2024.

Album tersebut terdiri dari 10 lagu dengan title track berjudul Untouchable. Kabar baik lainnya, masing-masing member akan memiliki lagu solo dalam album ini di mana mereka terlibat dalam penciptaan dan penggarapan liriknya.

Yeji akan menyanyikan lagu Crown On My Head, Ryujin dengan Run Away, Chaeryeong membawakan Mine, Lia dengan lagu Blossom, sementara Yuna dengan single Yet, But. Setelah perilisan album tersebut, ITZY dijadwalkan memulai tur dunia mereka.

Tur dunia ‘Born To Be’ ITZY akan dibuka pada 24 dan 25 Februari 2024 di Jamsil Gymnasium, Songpa-gu, Seoul, Korea Selatan. Ini merupakan tur dunia kedua mereka setelah tur ‘Checkmate’ rampung pada 2022.

Kala itu, Yeji cs tampil di delapan kota di Amerika Serikat dan tujuh negara Asia. JYP Entertainment memastikan, Lia tidak akan terlibat dalam promosi dan tur dunia album terbaru ITZY tersebut karena alasan kesehatan.*

