Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Selain Album Baru, ITZY Bakal Gelar Tur Dunia Born To Be Tahun Depan

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |10:46 WIB
Selain Album Baru, ITZY Bakal Gelar Tur Dunia Born To Be Tahun Depan
Selain album baru, ITZY akan gelar tur dunia Born To Be tahun depan. (Foto: Instagram/@itzy.all.in.us)
A
A
A

SEOUL - Girl group ITZY akan memulai 2024 dengan merilis album baru dan tur dunia. Hal itu diumumkan JYP Entertainment dengan merilis foto teaser album ‘Born To Be’ lewat situs resmi gruo tersebut, pada 12 Desember 2023. 

Dalam foto teaser tersebut, keempat personel ITZY tampak berpose layaknya para ksatria wanita dengan outfit hitam dan latar berwarna merah. Mengutip Korea Herald, Rabu (13/12/2023), album tersebut akan dirilis pada 8 Januari 2024.

Album tersebut terdiri dari 10 lagu dengan title track berjudul Untouchable. Kabar baik lainnya, masing-masing member akan memiliki lagu solo dalam album ini di mana mereka terlibat dalam penciptaan dan penggarapan liriknya. 

Yeji akan menyanyikan lagu Crown On My Head, Ryujin dengan Run Away, Chaeryeong membawakan Mine, Lia dengan lagu Blossom, sementara Yuna dengan single Yet, But. Setelah perilisan album tersebut, ITZY dijadwalkan memulai tur dunia mereka. 

Selain album baru, ITZY bakal gelar tur dunia Born To Be tahun depan. (Foto: JYP Entertainment)

Tur dunia ‘Born To Be’ ITZY akan dibuka pada 24 dan 25 Februari 2024 di Jamsil Gymnasium, Songpa-gu, Seoul, Korea Selatan. Ini merupakan tur dunia kedua mereka setelah tur ‘Checkmate’ rampung pada 2022. 

Kala itu, Yeji cs tampil di delapan kota di Amerika Serikat dan tujuh negara Asia. JYP Entertainment memastikan, Lia tidak akan terlibat dalam promosi dan tur dunia album terbaru ITZY tersebut karena alasan kesehatan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032245/lia_comeback_itzy_langsung_garap_album_baru-q1fR_large.jpg
Lia Comeback, ITZY Langsung Garap Album Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/619/2860275/lirik-lagu-cake-dari-itzy-cocok-masuk-playlist-musim-panas-3uOjdHOFhr.jpg
Lirik Lagu CAKE dari ITZY, Cocok Masuk Playlist Musim Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/16/33/2815045/yuna-itzy-ungkap-rahasia-tubuh-idealnya-makan-apa-yang-kau-suka-YvR3tKGhj4.jpeg
Yuna ITZY Ungkap Rahasia Tubuh Idealnya: Makan Apa yang Kau Suka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/30/33/2587857/terlalu-kurus-yuna-itzy-buat-penggemar-khawatir-KEUNKBfbeU.jpg
Terlalu Kurus, Yuna ITZY Buat Penggemar Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/17/33/2548488/setelah-lia-chaeryeong-itzy-juga-terpapar-covid-19-rpHDs531hS.jpg
Setelah Lia, Chaeryeong ITZY juga Terpapar COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/02/33/2510854/cedera-punggung-yeji-itzy-absen-dari-aaa-2021-TCUJ1kajhL.jpg
Cedera Punggung, Yeji 'ITZY' Absen dari AAA 2021
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement