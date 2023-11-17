Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lia Perpanjang Cuti, Bakal Absen dari Tur dan Produksi Album Baru ITZY

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:29 WIB
Lia Perpanjang Cuti, Bakal Absen dari Tur dan Produksi Album Baru ITZY
Lia perpanjang cuti, bakal absen dari tur dan produksi album baru ITZY. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Lia ITZY memperpanjang cutinya dari panggung musik hingga tahun depan. Hal itu dikonfirmasi JYP Entertainment lewat keterangan resminya, pada 17 November 2023. 

“Lia didiagnosa mengidap gangguan kecemasan dan saat ini sedang fokus menjalani pengobatan,” tutur agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (17/11/2023). 

Setelah menimbang banyak hal dan berdiskusi dengan Lia dan personel ITZY lainnya, maka diputuskan bahwa idol 23 tahun tersebut absen dari penggarapan album baru ITZY pada Januari 2024. 

Tak hanya itu, Lia juga dipastikan tidak akan terlibat dalam tur dunia ITZY untuk fokus pada pengobatan dan kesehatannya. Sadar akan banyak fans yang kecewa, JYP Entertainment telah mempersiapkan kejutan. 

“Lagu solo Lia yang berjudul Blossom akan masuk dalam album ini. Sementara video liriknya akan dirilis (melalui YouTube) pada hari ini (17/11/2023),” ujar JYP Entertainment. 

Lia perpanjang cuti bakal absen dari tur dan produksi album baru ITZY. (Foto: Dispatch)

Agensi tersebut juga meminta dukungan dan cinta dari fans dalam proses penyembuhan Lia ITZY. Mereka juga berjanji akan mengutamakan kesehatan dan proses penyembuhan sang idol. 

“Sekali lagi, kami berterima kasih kepada fans yang selalu mendukung ITZY,” imbuh agensi tersebut.

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
