Cha Eun Woo dan Rose BLACKPINK Dirumorkan Pacaran

SEOUL - Nama Rose BLACKPINK dan Cha Eun Woo ASTRO tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya kedua idol ini dirumorkan berpacaran.

Dilansir dari Pinkvilla, Kamis (4/7/2024) kabar tersebut muncul saat netizen menemukan bukti yang diunggah di media sosial mengenai dugaan kencang Eun Woo dan Rose. Bahkan para penggemar mereka memiliki julukan tersendiri, yakni 'EunRose'.

Sebuah akun TikTok yang sudah dilihat lebih dari 600 ribu kali tersebut mengklaim bahwa hubungan pasangan tersebut dimulai pada tahun 2021 ketika keduanya mengunjungi pameran yang sama dan berbagi foto di media sosial hanya dalam jarak 15 hari.

Pengguna tersebut berbagi contoh lain pada tahun 2022 ketika Rosé dan Cha Eun Woo menghadiri Paris Fashion Week dan mengambil foto di restoran yang sama.

Ditambah lagi kehadiran Cha Eun Woo di Coachella 2023 saat BLACKPINK tampil. Dia juga diundang ke afterparty grup, sehingga menimbulkan rumor kencan untuk pertama kalinya.

Sementara itu, video kompilasi memberikan ‘bukti’ lebih lanjut tentang interaksi mereka di masa lalu. Mereka mengklaim bahwa Pada bulan April 2024, Rosé dan anggota ASTRO mengunjungi museum yang sama di Jepang, dalam beberapa hari satu sama lain.Belakangan, mereka pun membagikan konten tersebut di Instagramnya.