HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel Akan Menikah Tahun Depan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |02:30 WIB
Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel Akan Menikah Tahun Depan
Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel akan menikah tahun depan (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Azriel Hermansyah baru saja melamar kekasihnya, Sarah Menzel di hadapan orang tuanya. Diketahui, momen lamaran romantis itu terjadi setelah mereka berdua menjalin hubungan asmara selama empat tahun.

Saat melihat Azriel berlutut dan menyodorkan cincin di hadapan Sarah, Kris Dayanti selaku ibu pun mengaku kaget. Bahkan dia menyebut jika sebelumnya dirinya sama sekali tak tahu jika pada momen makan malam ulang tahun sang putra, Azriel akan melamar sang kekasih

"Aku enggak tahu ada hal itu, buat aku juga surprise," ujar Kris Dayanti ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

KD sendiri mengaku sudah tahu apabila putranya ingin menjalani hubungan serius dengan Sarah. Bahkan sampai berniat untuk menikahi gadis asal Bali itu.

Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel

Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel akan menikah tahun depan (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)


Akan tetapi, dia mengatakan jika pernikahan itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, kedua anaknya masih ingin melanjutkan pendidikan mereka terlebih dahulu.

Halaman:
1 2

