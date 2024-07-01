Sarwendah Tan Ternyata Dipecat dari Cherrybelle, Bukan Mengundurkan Diri

JAKARTA - Sarwendah Tan blakblakan mengenai kariernya di dunia hiburan Tanah Air. Diketahui, istri Ruben Onsu ini pertama kali dikenal lantaran bergabung dengan girlband Cherrybelle di era 2010.

Kala itu, nama dan karier keartisan Sarwendah mendadak naik. Sebab Cherrybelle sempat memiliki beberapa single hits, hingga sempat memiliki film sendiri.

Namun, tak banyak yang tahu alasan Sarwendah keluar dari Cherrybelle kala itu. Bahkan banyak yang menduga jika ibu tiga anak itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari girlband yang membesarkan namanya.

Akan tetapi, baru-baru ini Sarwendah membantah kabar tersebut. Dia justru mengatakan bahwa kala itu dirinya justru dipecat oleh girl grup tersebut.

Sarwendah ternyata dipecat dari Cherrybelle (Foto: Instagram/sarwendah29)





Dalam akun YouTube milik Kaesang Pangarep, Sarwendah pun menolak menyanyikan lagu Cherrybelle. Dirinya khawatir akan dituntut perihal hak cipta.

"Ya aku habisnya dikeluarin. Takutnya, aku kena sue (tuntutan hukum)," ujar Sarwendah sambil menolak membawakan lagu Cherrybelle, dalam channel youtube Kaesang Pangarep by GK Hebat.

Dalam video tersebut, Sarwendah pun membeberkan rasa terkejutnya saat dikeluarkan dari Cherrybelle. Sebab dirinya dikeluarkan begitu saja, di tengah kegiatan promosi film.

"Pada hari itu, saya masih di Makassar, promo film. Malamnya, saya dipanggil. Saya dibilang, 'Besok kamu dikeluarin, ya'. Kaget, dong,” ungkap Sarwendah

“Tidak ada persiapan apa-apa, enggak ada kasih tahu apa-apa. Terus kenapa harus ada GR (gladi resik). Jadi aku bingung, sedangkan surat pengeluaran atau apa, belum ada, Belum jelas" sambungnya.