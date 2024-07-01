Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Ingin Mahalini Jadi Bridesmaid saat Pernikahannya : Gantian!

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |10:54 WIB
Aaliyah Massaid ingin Mahalini jadi bridesmaid di pernikahannya (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sudah semakin dekat. Meski belum diungkap tanggalnya, pasangan ini dikabarkan akan menikah di tahun ini.

Jelang pernikahannya, Aaliyah Massaid pun mengungkap salah satu sahabat yang akan menjadi bridesmaid atau pendampingnya saat hari bahagianya nanti, yakni Mahalini.

Di hari pernikahan Mahalini pun, Aaliyah menjadi salah satu bridesmaid sejak acara akad nikah hingga resepsi berlangsung.

Hal ini terungkap saat Aaliyah dan Thariq bertemu ayah mertua Mahalini, Sule di backstage sebelum ajang Pegadaian Badminton Clash berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2024).

Momen itu dibagikan Thariq melalui kanal YouTube pribadinya. Saat bertemu beberapa artis yang datang seperti Sule, Andre, dan Gading Marten, Thariq dan Aaliyah pun mengundang sejumlah selebritis tersebut untuk hadir di acara pernikahan mereka.

Saat bertemu Sule, Thariq mencium tangannya dan meminta Sule untuk hadir di acara pernikahannya. Sebelumnya, Sule juga mengucapkan selamat karena Thariq telah melamar Aaliyah.

"Kang Sule dateng ya," ujar Thariq.

"Insya Allah," jawab Sule.

Aaliyah yang berada di samping Thariq juga mencium tangan Sule dan mengungkap bahwa menantu Sule, Mahalini, nantinya akan menjadi bridesmaid di acara pernikahannya.

"Lini jadi bridesmaid juga," timpal Aaliyah.

