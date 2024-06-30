Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Berpelukan Usai Tumbangkan Sean Gelael di Badminton Clash

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar berhasil memenangkan pertandingan di ajang Pegadaian Badminton Clash yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2024). Usai meraih kemenangan atas Sean Gelael dan Hana Malasan, Aaliyah pun sempat berpelukan hangat dalam euforia kemenangan bersama calon suaminya.

Diketahui, Aaliyah dan Thariq bertanding di pertandingan kedua untuk mewakili tim dropshot yang memakai jersey kuning. Sementara Sean dan Hana mewakili Tim Smash yang memakai jersey biru.

Sejak memasuki arena pertandingan, Thariq-Aaliyah memperlihatkan entrance romantis dengan muncul bersama dengan diiringi tanjidor bak sepasang calon suami istri yang akan menikah. Bahkan, komentator menjuluki Thariq sebagai CPP (Calon Pengantin Pria) 'banyak saudara banyak rezeki', dan Aaliyah sebagai CPW (Calon Pengantin Wanita) 'izinkan aku melamarmu'.

Pertandingan dua pasangan bucin ini berlangsung sengit karena mereka saling kejar-mengejar poin. Di gim pertama, momen romantis langsung tersaji saat Thariq/Aaliyah berhasil menyamakan kedudukan.

Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar berpelukan usai tumbangkan Sean Gelael di Badminton Clash (Foto: YouTube)

Mulanya, Hana berhasil menyambar smash Thariq yang bertubi-tubi. Tapi giliran Aaliyah yang mengembalikan bola Hana lewat sambaran cepat di depan net, Hana tak mampu menyambarnya. Begitu pula Sean yang terlihat tak siap mengantisipasi bola dari Aaliyah.

Lantas, Aaliyah meloncat kegirangan dan memeluk calon suaminya itu. Namun, Hana-Sean tetap lebih unggul dan gim pertama pun dimenangkan oleh Hana dan Sean dengan skor 15-12.

Tentu Aaliyah-Thariq tak ingin menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha mengejar ketertinggalan hingga pertandingan kembali berlangsung sengit.

Meski pertandingan berlangsung ketat di gim kedua, Aaliyah dan Sean tampak menikmati pertandingan. Ketika mendadak lagu dangdut diputar, mereka bergoyang mengikuti alunan lagu sebelum mengambil servis.

Sean dan Hana tak kalah romantisnya. Mereka selalu saling mendukung meski terkadang gagal mengembalikan bola. Sean sesekali mengusap pundak dan kepala Hana untuk memberikan dukungan kepada kekasihnya itu.