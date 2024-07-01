Alasan Gading Marten Dukung Gempi Terjun ke Dunia Musik

JAKARTA - Gading Marten begitu antusias jelang perilisan single pertama putrinya, Gempita Nora Marten alias Gempi. Melalui unggahan Instagram orangtuanya, Gempi terlihat sedang menjalani proses rekaman di studio. Lagu yang masih dirahasiakan judulnya itu diciptakan oleh pasangan musisi, Yura Yunita dan Donne Maula.

Gading pun mengungkap dibalik alasannya yang lebih mendukung Gempi untuk terjun kw dunia musik ketimbang bidang lainnya di dunia hiburan. Menurutnya bagi anak seusia Gempi, sebagai penyanyi jadwalnya akan lebih mudah diatur agar tak bentrok dengan jadwal sekolah ketimbang ikut syuting di dunia seni peran.

"Karena kalo menurut saya sih untuk saat ini umurnya Gempi lebih cocok nyanyi daripada main film atau banyak tawaran-tawaran gitu yang terlalu bentrok sama jadwal sekolahnya," ujar Gading Marten di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Mantan suami Gisella Anastasia itu juga merasa tak tega jika melihat putrinya harus menjalani proses syuting yang memakan waktu cukup lama.

"Terus kayaknya kalo anak kecil kalo syuting-syuting kasian deh kalo saya ya, tapi kali nyanyi karena dianya suka jadi prosesnya juga cepet jadi ga terlalu berat buat Gempi juga," sambungnya.

Gading pun berbagi cerita keseruan saat proses rekaman Gempi. Dia ikut mendampingi bersama Gisel serta tentunya sang pemilik lagu, Yura dan Donne untuk memberikan dukungan kepada Gempi.

"Excited tapi kan namanya juga anak kecil ada mood-moodnya ada mood excited ada malu, takut gak bisa, kita sebagai orang tua ada Yura ada om Donne bantuin supaya Gempi juga pede nyanyinya," ungkapnya.

Gading sendiri melihat Gempi mencintai dunia musik dan cukup aktif mengikuti perkembangan musisi-musisi tanah air. Beberapa lagu yang sedang hits pun dihafalnya dengan baik.

"Orang bilang Gempi ini anak senja memang seleranya dia beda sama bapaknya, saya tau lagu Indonesia yang baru tuh dari Gempi kayak Yura, Nadin siapa lagi si artis baru, siapa lagi, tau nya dari Gempi. Kayaknya chemistry Gempi suka sama Yura suka sama lagu-lagunya dan akhinya bikin lagu jadinya cocok," jelasnya.