HOME CELEBRITY MUSIK

Gempi Akan Rilis Single Perdana, Gading Marten Terharu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |02:30 WIB
Gempi Akan Rilis Single Perdana, Gading Marten Terharu
Gempi akan rilis single perdana, Gading Marten terharu (Foto: Instagram/gadiiing)
JAKARTA - Putri dari Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten, akan merilis single pertamanya. Melalui unggahan Instagram orang tuanya, Gempi terlihat sedang menjalani proses rekaman di studio.

Lagu yang masih dirahasiakan judulnya itu diciptakan oleh pasangan musisi, Yura Yunita dan Donne Maula.

Gading Marten pun berbagi cerita mengenai pengalaman perdana putrinya untuk rekaman lagu di studio. Ternyata sudah cukup lama Gempi ingin merilis lagu ciptaan Yura dan Donne, tapi sempat terhalang waktu mengingat jadwal keduanya kerap bentrok karena kesibukan masing-masing.

"Gempi baru merekam single pertamanya, akhirnya setelah sebenarnya lagu ini tahun lalu udah dibikin sama teh Yura sama om Donne baru dua-duanya sama-sama sibuk Yura nya sibuk jadwalnya edan, Gempinya sibuk, lebih sibuk dari bapaknya dan akhirnya baru ketemu kemarin," ujar Gading Marten saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Juni 2024.

Gempita

Gempi akan rilis single perdana, Gading Marten terharu (Foto: Instagram/gadiiing)


Gading juga mengungkap bahwa dirinya atau Gisel tak memaksakan kepada Gempi untuk merilis lagu melainkan hanya menawarkan. Gayung bersambut, Gempi pun antusias untuk rekaman.

"Itu nanya aja, 'Gempi mau nyanyi ga' gitu, 'mau' 'oh yaudah kalo mau ayo'," sambungnya.

Sebagai seorang ayah, Gading Marten mengaku terharu karena melihat putrinya yang tumbuh kembangnya diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

