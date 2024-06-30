Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perkenalkan Album Kolaborasi Island Vibes, Coconuttreez Siap Tur di 10 Kota Bareng Musisi Reggae

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |03:30 WIB
Perkenalkan Album Kolaborasi <i>Island Vibes</i>, Coconuttreez Siap Tur di 10 Kota Bareng Musisi Reggae
Coconuttreez merilis karya kolaborasi bersama musisi reggae dalam album bertajuk 'Island Vibes' (Foto: Ravie/MPI)
JAKARTA - Musisi Reggae Indonesia merilis album kolaborasi bertajuk 'Island Vibes'. Tak hanya sekedar merilis album, para musisi Reggae tersebut juga akan menggelar tur di 10 kota besar mulai 3 Juli hingga 10 Agustus 2024.

Album kompilasi Island Vibes menyuguhkan nuansa warna musik Reggae seluruh Nusantara yang sarat dengan lirik kebebasan.

Semula, album ini merupakan hajat dari grup musik Coconuttreez yang kini disebut CTTZ bersama Riverbrick selaku eksekutif produser usai menggelar sebuah konser musik Reggae. Keduanya pun sepakat untuk menggarap sebuah proyek album kolaborasi dengan musisi lain hingga mengadakan tur ke 10 kota besar.

Eki Puradiredja selaku produser musik dalam album kolaborasi ini menceritakan proses penggarapan Island Vibes di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sebuah proses yang menurut saya sangat magical. Ini seperti ada di dunia yang ajaib karena kita semua ketemu di Gili pantai yang indah banget dengan orang-orang yang seru dan asik ini dan bertalenta jadi berangkat dari kita mulai bangun studio di sebuah hotel, tulis lagu proses yang sangat menyenangkan," ujar Eki Puradiredja dalam jumpa persnya di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.

"Yang menarik lagi di album ini Alhamdulillah saya mendapat kepercayaan di bawah ini adalah album Reggae tapi twistnya adalah produksinya justru bukan dari komunitas Reggae," sambungnya.

Coconuttreez (Ravie)

Coconuttreez merilis karya kolaborasi bersama musisi reggae dalam album bertajuk 'Island Vibes' (Foto: Ravie/MPI)


Bassist CTTZ, Rival Imran alias Pallo, membagikan kisah haru dibalik perilisan album berisi sembilan lagu tersebut.

Konon, ini merupakan impian lama pentolan Coconuttreez, Steven N. Kaligis, sebelum meninggal dunia.

Tangis Pallo pun nyaris pecah ketika mengingat pesan almarhum sahabatnya untuk membuat sebuah dobrakan dalam sejarah musik Reggae di Indonesia.

"Mengundang bawa banget. Gue itu tahu berkarya, berteman, berkawan itu saat gue di Coconuttreez, almarhum itu nebar spiritnya sangat nyampai di kita, dia bicara damai, tapi kelakuannya damai juga," ujar Palo.

"Kita dulu sering ke pulau pulau di Indonesia karena kita percaya nggak perlu mati buat nikmatin surga karena ya intinya ini cita-cita kita sejak lama dan mimpi almarhum, gue percaya mimpi itu doa mungkin mimpi dia tercapai dengan doa dia, gue percaya hal yang dibuat baik, akan baik juga," sambungnya.

Halaman:
1 2
