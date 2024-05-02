Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gading Marten Beri Izin Pacaran di Usia 16 Tahun, Gempi Kegirangan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |17:05 WIB
Gading Marten Beri Izin Pacaran di Usia 16 Tahun, Gempi Kegirangan
Gempi girang diberi izin Gading Marten pacaran di usia 16 tahun (Foto: Instagram/gadiiing)
A
A
A

JAKARTA - Putri semata wayang Gading Marten, Gempita Nora Marten diketahui baru berusia 9 tahun. Akan tetapi, anak dari Gisella Anastasia itu ternyata sudah sempat bertanya pada kedua orang tuanya soal izin pacaran.

Gading sendiri mengaku cukup terkejut saat mendengar pertanyaan dari sang putri. Namun, sebagai ayah, ia sudah memiliki jawaban bijak dari pertanyaan Gempi.

”Ya pasti akan nyampe ke hari itu. Tapi ya mau gimana, anak sekarang dilarang makin ngelawan, ya makanya dibolehin tapi dikasih tanggung jawab,"

"Kayak kemarin Gempi itu udah nanya loh ‘aku boleh punya pacar umur berapa pa’,” beber Gading di podcast TAULANY TV.

Gading Marten dan Gempi

Gempi girang diberi izin Gading Marten pacaran di usia 16 tahun (Foto: Instagram/gadiiing)


Gading mengatakan bahwa ia dan sang mantan istri memiliki jawaban berbeda soal pertanyaan Gempi. Menariknya, Gempi justru lebih senang dengan jawaban Gading dibandingkan Gisel.

Halaman:
1 2
