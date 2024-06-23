Konten Kreator Muhammad Indradjit Bagikan Resep Perawatan Rambut Kuno dari India

JAKARTA - Rambut menjadi salah satu bagian tubuh yang ternyata cukup diperhatikan oleh para kaum adam. Salah satunya, Muhammad Indradjit, seorang konten kreator yang menganggap bahwa perawatan rambut secara natural merupakan sebuah hal penting.

Hal itu membuatnya mampu menciptakan sensasi baru di dunia perawatan rambut. Bahkan dirinya juga mengaku mendapatkan inspirasi untuk bisa membuat produk perawatan rambut dari bahan alami dan kaya manfaat dari ramuan kuno Ayurveda, India.

Bukan tanpa alasan pria yang akrab disapa Ijot ini akhirnya memilih untuk menciptakan produknya sendiri. Semuanya berawal dari dirinya yang merasa tidak cocok dengan produk perawatan rambut di pasaran.

Berbagai eksperimen dari berbagai jurnal pun dia pelajari sebelum akhirnya mampu menciptakan produk perawatan rambut sendiri. Bahkan dia sampai pernah mengikuti kelas herbal di mancanegara, agar menemukan ramuan cocok untuk dirinya, dengan menggunakan rempah dan herbal alami, diantaranya amla untuk mencegah kerontokan, shikakai agar pertumbuhan rambut semakin meningkat, dan bhringraj yang dikenal dengan kemampuan untuk memperbaiki tekstur dan mengatasi masalah rambut lainnya.

Muhammad Indrajit bagikan resep perawtaan rambut kuno dari India (Foto: Ist)





“Semua terinspirasi dari resep kuno India Ayurveda, berpadu dengan resep tradisional Indonesia, Ijot’s Secret Haircare hadir sebagai solusi perawatan rambut yang menggabungkan warisan tradisional Ayurveda dengan kebutuhan perawatan modern," ungkap Ijot.