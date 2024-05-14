Konsisten Jadi Kunci Echania Alivia Sukses Sebagai Konten Kreator Beauty

JAKARTA - Sosial media belakangan menjadi platform yang cukup berpengaruh dalam industri hiburan, termasuk kecantikan. Hal ini yang dirasakan oleh seorang beauty content creator bernama Echania Alivia.

Echania sendiri merupakan seorang beauty content creator yang cukup aktif di Instagram dengan akun @echania.alivia dan di TikTok dengan akun @bacotinajaaaa. Dalam konten-kontennya, dia sering kali mereview produk kecantikan dan perawatan kulit, hingga dikenal luas oleh masyarakat.

Lahir di Jakarta, 26 tahun lalu, saat ini Echania menetap di Bekasi dan merupakan sosok perempuan yang gigih serta berprestasi. Perjalanan kariernya di dunia konten dimulai pada 2015.

Meski kala itu jumlah pengikutnya masih sedikit, Echania tetap berusaha untuk konsisten membuat konten hingga memiliki banyak pengikut setia. Bahkan dia mampu membangun reputasi yang kuat sebagai sumber terpercaya terkait ulasan produk kecantikan dan perawatan kulit.

Kunci kesuksesan Echania Alivia sebagai konten kreator beauty (Foto: instagram/echania.alivia)





Menariknya, Echania juga sering kali mereview produk bayi yang digunakan oleh putrinya sendiri, Aurora.

Kunci kesuksesan Echania sendiri terletak pada konsistensi dan kejujuran saat mereview sebuah produk. Selain itu, dia tak hanya memberikan ulasan jujur, tetapi juga tak pelit untuk berbagi tips dan trik kecantikan untuk pengikutnya, hingga sering kali berinteraksi.