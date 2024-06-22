Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Curhat Dicueki saat Datangi Beach Club Bali

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |20:01 WIB
Ivan Gunawan Curhat Dicueki saat Datangi Beach Club Bali
Ivan Gunawan curhat dicueki saat datangi beach club Bali (Foto: IG Ivan Gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini terjadi ketika Ivan Gunawan mengeluarkan curahan hatinya di Instagram.

Ivan Gunawan melampiaskan kekesalan karena merasa dicueki ketika datang ke salah satu beach club Bali.

Ivan Gunawan Curhat Dicueki saat Datangi Beach Club Bali

"Begini toh rasanya jadi turis lokal yang lagi liburan di Bali. Saking pengen nyobain beach club baru Tapi nggak dilayani dengan baik," tulis Ivan Gunawan di caption video yang diunggahnya.

Ivan kemudian merasa mengalami diskriminasi. Menurutnya, artis sepertinya dirinya saja dicueki apalagi masyarakat biasa.

"Hehehe mungkin bukan bule kali yah. Gue yang artis aja dicuekin apalagi kalian yang bukan sapa siapa-siapa," sambungnya.

Tak lama dari curhatan itu ramai, postingan tersebut kemudian dihapus oleh Ivan Gunawan.

(aln)

