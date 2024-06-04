Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Tak Ingin Dijodoh-jodohkan dengan Inara Rusli: Aku Enggak Suka

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |09:01 WIB
Ivan Gunawan Tak Ingin Dijodoh-jodohkan dengan Inara Rusli: Aku Enggak Suka
Ivan Gunawan tak nyaman dijodoh-jodohkan dengan Inara Rusli (Foto: IG Ivan)
JAKARTA - Ivan Gunawan belakangan tengah ramai dijodoh-jodohkan dengan Inara Rusli. Mereka dinilai cocok bersama, apalagi keduanya juga sama-sama tidak memiliki pasangan.

Akan tetapi tampaknya pria yang akrab disapa Igun ini keberatan dengan ramainya isu perjodohan tersebut. Sebab hubungannya dengan Inara Rusli hanyalah teman baik.

Ivan Gunawan Minta Tak Lagi Dijodoh-jodohkan dengan Inara Rusli: Aku Enggak Suka

"Enggak, biasa aja," kata Ivan Gunawan ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (3/6/2024).

Ivan Gunawan meminta agar publik berhenti menjodoh-jodohkan nya dengan mantan istri Virgoun tersebut.

"Aku enggak mau ini jadi gosip. Aku enggak suka dijodoh-jodohin," tegas Ivan Gunawan.

Pasalnya Ivan Gunawan khawatir kisah lama dengan Ayu Ting Ting akan terulang lagi.

"Aku enggak mau juga dari berita ini timbul sesuatu yang terjadi lagi seperti Ayu Ting Ting," terang Ivan Gunawan.

