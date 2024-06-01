Ivan Gunawan Jawab Rumor Kedekatan dengan Inara Rusli: Kami Berteman Baik

JAKARTA - Ivan Gunawan dan Inara Rusli ramai dijodohkan warganet. Hal itu bermula dari interaksi manis keduanya dalam beberapa pertemuan. Ivan juga memperlihat sikap perhatian pada ibu tiga anak tersebut.

Namun Ivan tampaknya enggan dijodohkan dengan Inara yang dianggapnya sebagai teman. “Enggak ada (hubungan) apa-apa. Kami berteman baik saja,” ujarnya seperti dikutip dari program Brownis, pada 1 Juni 2024.

BACA JUGA: Ivan Gunawan Ungkap Perubahan Sikap Ayu Ting Ting Jelang Menikah

Sang desainer mengungkapkan, mengenal sosok Inara Rusli setelah sang selebgram membongkar perselingkuhan mantan suaminya, Virgoun, di media sosial, pada April 2023. Kala itu, banyak warganet yang mengatakan dirinya mirip dengan Virgoun.

“Jadi, aku yang pertama chat Inara. Karena waktu itu kan banyak yang bilang aku mirip dengan Virgoun. Terus pas kemarin bulan Ramadan, akhirnya ketemu dan kami buka puasa bareng,” ujar Ivan Gunawan mengenang awal perkenalannya dengan Inara Rusli.

Sejak pertemuan itu, presenter 42 tahun tersebut mengaku, berkomunikasi intens dengan Inara. Dia bahkan kerap memberi dukungan pada selebgram 31 tahun tersebut. Di lain pihak, Inara mengaku kagum pada sosok Ivan Gunawan.