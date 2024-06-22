Juliette Angela Ungkap Rumah Tangganya dengan Sexy Goath Tak Harmonis Sejak 2022

Juliette Angela ungkap rumah tangganya dengan Sexy Goath tak harmonis sejak 2022 (Foto: IG Juliette)

JAKARTA - Penyanyi Juliette Angela tengah menjadi perbincangan lantaran diduga menjadi selingkuhan Anji Manji.

Namun di tengah dugaan tersebut, penyanyi yang akrab disapa Jlo itu mengungkapkan fakta bahwa rumah tangganya dengan sang suami Sexy Goath sudah tidak harmonis sejak 2022.

"Sejak Akhir Tahun 2022, hubungan kami sudah tidak harmonis. Selama ini saya merasa saya memikul tanggung jawab kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kami," ungkap Juliette Angela dikutip dari Instagram pribadinya @jloangela_ pada Sabtu (22/6/2024).

Selama ini, Juliette mengaku sudah berusaha untuk memperbaiki berkomunikasi dengan sang suami agar mengakhiri pernikahan.

"Saya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Martin untuk menyudahi hubungan kami dengan beberapa alasan yang saya rasa tidak harus dijelaskan di sini," ujar Juliette.

"Karena walau bagaimana pun Martin adalah bapak dari anak saya (namanya disensor). Demi menjaga privasinya saya berharap kami bisa menyelesaikan urusan rumah tangga kami secara baik dan kekeluargaan," sambungnya.