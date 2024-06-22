The Rain Comeback Lewat Single Patah Terbelah

JAKARTA - The Rain dikenal lewat lagu-lagu yang menceritakan kesedihan. Lagu seperti Dengar Bisikku, Tolong Aku, Terlalu Indah, Ujung Pertemuan dan sederet lagu sedih lainnya menjadi bagian dari identitas The Rain. Bahkan lagu Terlatih Patah Hati yang bertempo cepat dan sangat anthemic sebenarnya merupakan lagu yang menceritakan kesedihan dari sudut pandang berbeda.

“Terlatih Patah Hati memang menandai babak baru dari arah penulisan lirik The Rain. Setelah lagu itu, saya lebih suka menyelipkan hal-hal yang membesarkan hati meskipun pada lagu yang ceritanya sangat sedih. Lagu Tolong Aku yang dirilis tahun 2005 dan Ujung Pertemuan yang dirilis pada tahun 2019 sama-sama menceritakan kisah cinta yang berakhir. Namun di lagu Tolong Aku, liriknya ada emosi meratapi keadaan, sementara di Ujung Pertemuan, liriknya mencoba menguatkan hati meskipun tak mudah,” ujar Indra Prasta, vokalis dan penulis sebagian besar lagu-lagu The Rain.

Kali ini, The Rain kembali dengan “Patah Terbelah”, sebuah lagu sedih bertema kehilangan. “Mungkin ini salah satu lagu paling menyayat hati yang pernah kami rilis. Tentang rindu yang tak mungkin disampaikan lagi secara langsung karena keadaan yang sudah berbeda. Tentang mengikhlaskan,” ujar Iwan Tanda, gitaris The Rain.

Jika kita mendengarkan secara lirik, lagu ini memberikan banyak ruang cerita bagi pendengarnya. Rasa sedih, kehilangan, bangga, bahkan rasa syukur tercampur indah dalam lagu ini.

“Kami menyerahkan cerita lagu ini pada yang mendengarnya. Lagu ini adalah milikmu yang pernah merasakan kehilangan seseorang yang sangat berarti. Dan meskipun tidak bersamanya lagi, kamu sangat berterima kasih atas kehadirannya dalam hidupmu,” tambah Indra.