JAKARTA - Grup band asal Yogyakarta, The Rain kembali menunjukan tajinya di kancah musik Tanah Air. Lewat single Rencana Berbahaya, The Rain akan kembali menyapa para fansnya, The Rainkeepers.

Pada Jumat (25/5/2018), secara resmi band yang digawangi oleh Indra Prasta (Gitar), Aang Anggoro (drum), Ipul Bahri (bass) dan Iwan Tanda (Gitar, vokal) itu mengeluarkan single Rencana Berbahaya. Menariknya, peluncuran single ini disaksikan oleh para penggemar sembari berbuka puasa.

Sementara itu, Indra Prasta selaku pentolan dari band The Rain menceritakan kisah di balik single Rencana Berbahaya. Menurutnya, lagu ini berkisah tentang seseorang yang harus menghadapi risiko besar demi mewujudkan rencananya.

"Lagu ini, sesuai judul, (bercerita tentang) seseorang yang berniat mewujudkan apa yang sudah ia rencanakan tapi risikonya besar. Lagu ini bermula dari judul, saya tulis lagi mentok-mentoknya bikin lagu," ujar Indra Prasta saat jumpa pers di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat (25/5/2018).

Indra membeberkan bahwa dirinya memang sempat tak begitu produktif ketika tengah menciptakan lagu ini. Pasalnya, The Rain sendiri sudah terbilang lama merilis lagu baru, yang terakhir pada 2016 lalu dengan album Jabat Erat.

Tetapi diakui oleh Indra untuk proses pengerjaan single ini terbilang cepat. Hanya saja terbentur proses aransemen lagu yang memakan waktu lama.

"Waktu itu saya dalam masa enggak produktif nulis lagu, The Rain lagi kencang manggung. Seret tiap megang gitar. Akhirnya saya habiskan waktu tiap malam di taman dekat rumah. Cepat prosesnya. Januari awal tahun. Proses penggarapannya cepat, aransemen-nya paling lama," sambungnya.

Untuk perilisan Rencana Berbahaya, band yang berdiri pada 2001 itu lebih memilih lewat radio. Usut punya usut, perilisan lewat radio ditujukan untuk mengembalikan kultur lawas ketika sebuah band akan menggunakan radio sebagai media untuk merilis musik terbaru mereka.

"Dulu dimana-mana ada band rilis album di radio dulu. Beberapa tahun belakangan bergeser. Banyak rilis pertama video klip di YouTube. Kita ingin mengembalikan rasa dulu. Kalau kedengaran di radio wah banget. Pertama rilis The Rain 2003 kita dengar pertama wah rasanya enggak karuan beda ketimbang dengar di gadget," tukasnya.

(LID)