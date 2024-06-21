Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode City Groove, Hanya di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan episode City Groove serial animasi KIKO, pada 23 Juni mendatang. Berikut bocoran episode untuk pekan ini.

Kiko bermain video game bersama Poli dan Patino untuk mendapatkan seribu fable dan action figure eksklusif. Saat Kiko dan Patino bermain dengan tenang, Poli justru terlihat begitu emosional. Hal itu membuat Kiko dan Patino khawatir mereka tidak akan bisa menembus babak final.

Untuk mengendalikan emosi, Kiko dan Patino mengikuti kelas yoga yang ternyata ditolak oleh Poli. Di sisi lain, Poli tidak ingin Karkus memenangkan lomba video game. Lalu apa yang akan dilakukan Kiko dan Patino?

Kisah detail episode City Groove animasi KIKO bisa Anda tonton di RCTI, pada Minggu (23/6/2024), pukul 06.15 WIB. Serial animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 11.00 WIB dan Minggu pukul 08.30 WIB.

Serial animasi KIKO merupakan salah satu produk MNC Animation yang tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru namun juga mengusung pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, perjuangan, dan kebenaran.

Program animasi KIKO juga dapat Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.*

