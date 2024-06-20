Postingan Terakhir Virgoun Sebelum Ditangkap karena Kasus Narkoba

, Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:39 WIB

JAKARTA - Penyanyi Virgoun ditangkap Polres Metro Jakarta Barat karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Virgoun dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakbar Kombes Pol M Syahduddi.

"Benar, iya (Virgoun, ditangkap terkait kasus narkoba)," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi awak media, Kamis (20/6/2024).

Namun, polisi belum menjelaskan secara detail terkait kronologi penangkapan mantan suami Inara Idola Rusli itu hingga barang bukti yang diamankan.

Empat jam sebelum Virgoun ditangkap, sang musisi sempat mengunggah momen manggung di Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Dalam momen itu, Virgoun membawakan lagu Surat Cinta Untuk Starla dengan iringan keyboard.

Adapun lagu itu memang diciptakan Virgoun sebagai persembahan untuk putri sulungnya, Starla Rhea Idola Virgoun.

"Momen terbaik di Bajo," tulis Virgoun dikutip dari akun @virgoun.