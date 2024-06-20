Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Postingan Terakhir Virgoun Sebelum Ditangkap karena Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:39 WIB
Postingan Terakhir Virgoun Sebelum Ditangkap karena Kasus Narkoba
Virgoun ditangkap kasus narkoba (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Virgoun ditangkap Polres Metro Jakarta Barat karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Virgoun dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakbar Kombes Pol M Syahduddi.

"Benar, iya (Virgoun, ditangkap terkait kasus narkoba)," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi awak media, Kamis (20/6/2024).

Posting Terakhir Virgoun Sebelum Ditangkap karena Kasus Narkoba

Namun, polisi belum menjelaskan secara detail terkait kronologi penangkapan mantan suami Inara Idola Rusli itu hingga barang bukti yang diamankan.

Empat jam sebelum Virgoun ditangkap, sang musisi sempat mengunggah momen manggung di Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Dalam momen itu, Virgoun membawakan lagu Surat Cinta Untuk Starla dengan iringan keyboard.

Adapun lagu itu memang diciptakan Virgoun sebagai persembahan untuk putri sulungnya, Starla Rhea Idola Virgoun.

"Momen terbaik di Bajo," tulis Virgoun dikutip dari akun @virgoun.

