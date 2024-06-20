Virgoun Ditangkap Kasus Narkoba, Apa Barang Buktinya?

JAKARTA - Penyanyi Virgoun ditangkap Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi belum menjelaskan secara rinci terkait barang bukti diamankan dari tangan Virgoun pada saat penangkapan.

"Detailnya ke Kasat narkoba ya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi awak media Kamis (20/6/2024).

Terkait penangkapan Virgoun tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga membenarkan penangkapan Virgoun tersebut.

"Iya, inisialnya V," terang AKBP Indrawienny Panjiyoga secara singkat.

Sayangnya, AKBP Indrawienny Panjiyoga juga belum membeberkan lebih jauh terkait penangkapan Virgoun. Pasalnya saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman usai mengamankan sang penyanyi tersebut.

