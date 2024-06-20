Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Ditangkap Kasus Narkoba, Apa Barang Buktinya?

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:25 WIB
Virgoun Ditangkap Kasus Narkoba, Apa Barang Buktinya?
Virgoun ditangkap kasus narkoba (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Virgoun ditangkap Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi belum menjelaskan secara rinci terkait barang bukti diamankan dari tangan Virgoun pada saat penangkapan.

Virgoun Ditangkap Kasus Narkoba, Apa Barang Buktinya?

"Detailnya ke Kasat narkoba ya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi awak media Kamis (20/6/2024).

Terkait penangkapan Virgoun tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga membenarkan penangkapan Virgoun tersebut.

"Iya, inisialnya V," terang AKBP Indrawienny Panjiyoga secara singkat.

Sayangnya, AKBP Indrawienny Panjiyoga juga belum membeberkan lebih jauh terkait penangkapan Virgoun. Pasalnya saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman usai mengamankan sang penyanyi tersebut.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement