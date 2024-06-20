Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Virgoun yang Ditangkap Kasus Narkoba

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:18 WIB
Biodata dan Agama Virgoun yang Ditangkap Kasus Narkoba
Biodata dan Agama Virgoun (Foto: IG Virgoun)
JAKARTA - Virgoun ditangkap Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahduddi saat dikonfirmasi awak media Kamis (20/6/2024).

Penyanyi yang memiliki nama lengkap Virgoun Teguh Putra itu lahir di Bekasi pada 26 September 1986. Ia merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Semenjak kecil ayah dan ibu Virgoun sudah berpisah. Ibunya bernama Eva Manurung dan kakak perempuannya bernama Febiana.

Biodata dan Agama Virgoun yang Ditangkap Kasus Narkoba

Diketahui, Virgoun kecil sempat bercita-cita menjadi pilot lantaran terinspirasi dari beberapa saudara ibunya yang berprofesi sebagai pilot tempur Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan pilot komersial.

Meski jarang mengekspos soal keluarganya, Virgoun pernah mengaku bahwa ia tumbuh dari keluarga musisi. Sang ibu yang menjadi single parent sempat bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. Namun setelah sang ibu menua, kakak Virgoun yang gantian bekerja setelah lulus SMA. Dengan penghasilan sang kakak, Virgoun bisa sekolah hingga perguruan tinggi.

Biodata dan Agama Virgoun

Nama lengkap: Virgoun Teguh Putra Tambunan

Nama panggung: Virgoun

Tempat, Tanggal Lahir: Bekasi, 26 September 1986

Agama: Islam

Istri: Inara Idola Rusli

Anak: Starla Rhea Idola Virgoun, Faithlee As-Sya'ir Virgoun, Terang Sharique Virgoun

Halaman:
1 2
