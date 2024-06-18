Haykal Kamil Perdana Sembelih Sapi Kurbannya Sendiri, Bobotnya Capai 600 Kg

JAKARTA - Haykal Kamil ikut menyumbang satu ekor sapi untuk kurban di Hari Raya Idul Adha 2024.

Adik Zaskia Adya Mecca ini berkurban di hari kedua Raya Idul Adha, pada Selasa (18/6/2024) di kantornya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Haykal Kamil turut hadir dan berani menyembelih sapi kurbannya sendiri. Diakui Haykal Kamil ia belum pernah menyembelih sapi sebelumnya.

"Kalau kambing pernah, tapi kalau sapi gue belum pernah sih, jadi coba belajar," ucap Haikal Kamil sebelum menyembelih.

Oleh karena itu ini menjadi momen perdana, dirinya menyembelih sapi di momen Idul Adha.

"Iya ini pertama kali, kalau sapi ya. Bismillah," kata Haikal Kamil.

Tak lama setelah itu, Haykal Kamil pun mendekat ke arah sapi yang sudah tergeletak dan siap untuk disembelih.

Dengan berani, Haykal Kamil pun mendekatkan pisau ke leher sapi, terlihat agak kewalahan namun Haykal Kamil berhasil memotong urat nadi dibantu oleh petugas.