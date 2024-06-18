Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haykal Kamil Sedang Merencanakan Anak Kedua Usai Divonis Idap Varikokel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |17:36 WIB
Haykal Kamil Sedang Merencanakan Anak Kedua Usai Divonis Idap Varikokel
Haykal Kamil sedang merencanakan anak kedua usai divonis idap varikokel (Foto: Instagram/haykalkamil)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Haykal Kamil sempat divonis sulit memiliki anak. Pasalnya, dia sempat divonis mengidap varikokel sebelum menikah dengan Tantri Namira.

“Sebenarnya waktu itu didiagnosis varikokel sebelum nikah jadi tahunya sebelum nikah,” ujar Haykal Kamil ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Diketahui, Varikokel sendiri merupakan pembesaran pembuluh darah di dalam kantong kulit yang longgar yang menahan testis (skrotum) dan berisiko kemandulan.

Namun Tuhan berkehendak lain, tak lama setelah menikah Haykal Kamil dan Tantri Namira dikaruniai seorang putri bernama Khawla Saila Kamil.

"Tapi setelah nikah jujur bilangnya nggak bisa punya anak, tapi kurang dari sebulan Namirah hamil," ungkap Haykal Kamil.

Haykal Kamil

Haykal Kamil sedang merencanakan anak kedua usai divonis idap varikokel (Foto: MPI)

Tak ayal, adik kandung Zaskia Adya Mecca ini percaya ketika Tuhan mempercayai untuk menitipkan keturunan, maka semua itu bisa terjadi.

"Berarti balik lagi ke kitanya kalau misalnya Allah udah kasih ya kasih aja," ujarnya.

Kini sang putri sudah berusia 6 tahun, Haykal Kamil dan Tantri Namira pun mulai merencanakan untuk memiliki anak kedua.

"Nah sekarang anak kedua nih. Lagi diupayakan (untuk anak kedua)," tambah Haykal Kamil.

