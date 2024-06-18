Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beda dari yang Lain, Yuni Shara Ogah Bocorkan Jumlah Hewan Kurbannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |08:15 WIB
Beda dari yang Lain, Yuni Shara Ogah Bocorkan Jumlah Hewan Kurbannya
Yuni Shara ogah bocorkan jumlah hewan kurbannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara juga ikut berkurban di momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Senin 17 Juni 2024.

Berbeda dari kebanyakan artis lainnya, justru Yuni Shara enggan membocorkan jumlah hewan kurbannya.

Beda dari yang Lain, Yuni Shara Ogah Bocorkan Jumlah Hewan Kurbannya

"Saya gak perlu disebutin lah ya berapa hewannya," kata Yuni Shara saat ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2024).

Kakak dari Krisdayanti ini memang sudah biasa rutin melaksanakan kurban selayaknya orang kebanyakan.

Hanya saja ia tidak ingin mau orang yang tidak berkepentingan untuk tahu berapa dan di mana ia menyumbangkan hewan kurbannya.

"Kurbannya selayaknya lah, udah biasa dilakukan tapi saya rasa tidak perlu disebutkan berapa dan di mana," terang Yuni Shara.

Selain berkurban, Yuni Shara cukup sederhana saat merayakan kegiatan di Hari Raya Idul Adha.

