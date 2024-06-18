Sinopsis Film Tekken 2 Kazuyas Revenge

JAKARTA - Sinopsis film Tekken 2: Kazuya's Revenge akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tekken 2: Kazuya's Revenge (juga dikenal sebagai Tekken: A Man Called X) adalah film seni bela diri Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Wych Kaos dan ditulis oleh Nicole Jones dan Steven Paul.

Film ini dibintangi oleh Kane Kosugi, Rade Šerbedžija, dan Kelly Wenham. Cary-Hiroyuki Tagawa dan Gary Daniels mengulangi peran mereka sebagai Heihachi Mishima dan Bryan Fury.

Sinopsis film Tekken 2: Kazuya's Revenge

Seorang pemuda Jepang yang tinggi tanpa ingatan masa lalunya terbangun di sebuah apartemen di distrik di luar Kota Tekken sebelum dia dikejar oleh pria bersenjata dan ditangkap oleh seorang pembunuh wanita bernama Rhona Anders.

BACA JUGA: Sinopsis Film Death Wish

Dia dibawa ke seorang pemimpin gerilya yang dikenal sebagai "The Minister", yang memberinya huruf "K" sebagai nama kodenya dan menanamkan bahan peledak secara bedah di dadanya, jika dia gagal dalam misinya atau mencoba meninggalkan organisasi.

Meskipun mengalami amnesia, "K" menunjukkan keahlian luar biasa dalam pertarungan tangan kosong dan keterampilan menembak. Dia berteman dengan petugas kebersihan setempat di distrik tersebut, yang anaknya membunuh istrinya dan membuatnya lumpuh sebelum menghilang tiga tahun sebelumnya.

Setelah mengalahkan lawannya dalam pertandingan sparring, "K" diperintahkan oleh Minister untuk membunuh lawannya atau petugas kebersihan tersebut; "K" menolak dan meminta Minister untuk membebaskan petugas kebersihan tersebut, yang mana anak buah Minister kemudian mematahkan leher lawan yang kalah.

Selama beberapa hari berikutnya, "K" diberikan apartemen tempat dia merencanakan target berikutnya. Dia berteman dengan seorang penyewa wanita muda bernama Laura setelah menyelamatkannya dari menjadi korban perampokan oleh beberapa penjahat. Setelah salah satu pekerjaannya, dia memberi tahu Rhona bahwa dia ingin keluar.

Mengingat peristiwa saat pertama kali dia bangun, "K" kembali ke gedung apartemen dari awal film dan meminta manajer untuk catatan tentang masa tinggal sebelumnya, di mana manajer hanya memiliki dia terdaftar dengan inisial "K. M."